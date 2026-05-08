Delfina Gómez entrega la tarjeta un millón del programa Mujeres con Bienestar

Toluca, Méx.- La gobernadora Delfina Gómez Álvarez, encabezó la entrega de la tarjeta número “un millón” del programa Mujeres con Bienestar, estrategia social que, afirmó, busca dignificar el esfuerzo diario de millones de mujeres que sostienen a sus familias y contribuyen al desarrollo de la sociedad.

Durante el evento realizado en Cuautitlán Izcalli, la mandataria estatal resaltó que este programa representa mucho más que un apoyo económico, pues integra beneficios en materia de salud, educación, asistencia legal, servicios funerarios y capacitación, con el propósito de mejorar las condiciones de vida de las mujeres en situación de vulnerabilidad.

Ante cientos de beneficiarias, Delfina Gómez reconoció el papel fundamental que desempeñan las mujeres dentro de los hogares mexiquenses, al señalar que muchas de ellas enfrentan jornadas dobles y triples entre el trabajo, el cuidado de los hijos y las labores domésticas.

“La mujer es una guerrera y cada una enfrenta una batalla día con día. Lo menos que puede hacer un gobierno es dignificar ese trabajo y ese amor con el que sostienen a sus familias”, expresó.

La gobernadora subrayó que históricamente el trabajo doméstico y de cuidados ha sido invisibilizado, por lo que aseguró que en su administración las mujeres sí son reconocidas y respaldadas mediante políticas públicas enfocadas en su bienestar integral. “Para el Gobierno del Estado de México las tareas del hogar sí son visibles”, afirmó.

Gómez Álvarez destacó que el programa fue diseñado para brindar herramientas que permitan a las mujeres transformar de manera permanente sus condiciones de vida, particularmente mediante el acceso a la educación. En ese sentido, celebró que miles de beneficiarias hayan logrado concluir sus estudios de primaria, secundaria, bachillerato e incluso licenciatura gracias a los apoyos vinculados al programa.

Detalló que hasta el momento 5 mil 900 mujeres obtuvieron su certificado de bachillerato; 2 mil concluyeron estudios universitarios; 10 mil certificaron competencias laborales y 697 terminaron la primaria y secundaria mediante el apoyo del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA).

“Una mujer preparada abre caminos para ella y para su familia”, sostuvo la mandataria mexiquense al exhortar a las beneficiarias a continuar con su formación académica.

La titular del Ejecutivo estatal recordó que el programa inició priorizando a mujeres en condiciones de mayor vulnerabilidad, entre ellas madres de hijos con discapacidad, integrantes de pueblos originarios, mujeres con enfermedades graves o que enfrentaban rezago social extremo.

Explicó que, gracias al manejo eficiente de los recursos públicos y al ahorro implementado en distintas áreas gubernamentales, el padrón logró crecer de manera gradual hasta alcanzar el millón de tarjetas entregadas. “Estoy segura de que vamos a rebasar la meta de 2 millones de beneficiarias”, señaló.

La gobernadora también enfatizó que los recursos destinados al programa provienen del pago de impuestos de los ciudadanos, por lo que reconoció la contribución de la población, así como el respaldo de legisladores federales y locales que aprobaron los presupuestos necesarios para concretar el proyecto.

Asimismo, agradeció el trabajo coordinado entre dependencias estatales, servidores públicos y autoridades municipales para ampliar los alcances de los programas sociales y de infraestructura.

Delfina Gómez destacó las acciones conjuntas emprendidas en materia de seguridad, movilidad y salud en la zona norponiente de la entidad, entre ellas la rehabilitación de vialidades como Periférico y la instalación de clínicas de atención médica.

Por su parte, el secretario de Bienestar estatal, Juan Carlos González Romero, calificó al programa Mujeres con Bienestar como “un reconocimiento histórico” para las mujeres mexiquenses y reiteró el compromiso del gobierno estatal de ampliar la cobertura social durante el actual sexenio.

El funcionario informó que, en coordinación con el Ayuntamiento de Cuautitlán Izcalli, se fortalecerá la infraestructura de salud mediante la instalación de cuatro clínicas de atención que beneficiarán a más de 10 mil mujeres de la región.

Finalmente, la gobernadora reiteró que su administración continuará enfocada en responder a la confianza ciudadana con trabajo y resultados. “Lo único con lo que podemos retribuir esa confianza es con trabajo, buen trato y compromiso”, concluyó.