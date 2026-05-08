Destaca Delfina Gómez una baja del 15% en la incidencia delictiva en Cuautitlán Izcalli

Cuautitlán Izcalli, Méx.– Derivado de las estrategias de seguridad implementadas y evaluadas permanentemente en la Mesa de Paz que encabeza la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez, la Fiscalía General de Justicia estatal (FGJEM) informó, en la sesión de este jueves, realizada en Cuautitlán Izcalli, que este municipio registra una disminución del 15 por ciento en los delitos de alto impacto, del 1 de enero al 6 de mayo de 2026, en comparación con el mismo periodo de 2025.

“Inicié las actividades de este día en Cuautitlán Izcalli, donde encabecé la Mesa de Paz. En la reunión, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México compartió que en el municipio se cuenta con una disminución de 15 % en los delitos de alto impacto y de 47 % en el delito de homicidio doloso, en lo que va del año y en comparación al 2025. Gracias a la coordinación de los tres órdenes de gobierno, estamos teniendo avances para lograr un #EdoMex más seguro”, señaló la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez en sus redes sociales.

En estos resultados también destaca el decremento del 27 por ciento en los delitos de robo de vehículo sin violencia y transporte de carga con violencia, una muestra de la efectividad de la puesta en marcha de tácticas de inteligencia que permiten disminuir los índices delictivos en este municipio. Además, se ve reflejado en la mejora de la percepción de seguridad, según la última encuesta de la ENSU este municipio pasó de 82.7 a 81.8.

Se llevan a cabo operativos como Pegaso para la prevención de delitos en motocicletas; Transporte Estatal Seguro para evitar robos a transporte público y de carga en zonas industriales; Desconexión para el combate a los delitos de extorsión telefónica; Argos para disminuir la incidencia delictiva y fomentar la paz; así como patrullajes permanentes.

Estas acciones, implementadas por el Gobierno del Estado de México en coordinación con Gobierno de México y municipios, elevan la calidad de vida de las y los mexiquenses al contar con espacios seguros para un desarrollo social integral que protege sus derechos y su bienestar.

En la Mesa de Paz número 85 participaron Horacio Duarte Olivares, Secretario General de Gobierno; Cristóbal Castañeda Camarillo, Secretario de Seguridad; José Luis Cervantes Martínez, Fiscal General de Justicia del Estado de México; Maricela López Urbina, Secretaria Técnica; Luis Daniel Serrano Palacios, Presidente Municipal de Cuautitlán Izcalli; así como representantes de la Defensa, Marina, Guardia Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia.