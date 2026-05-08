Héctor Macedo participa en Asamblea Nacional de CONATRIB

Toluca, Méx.- El Magistrado Héctor Macedo García, Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México asistió a la Segunda Asamblea Nacional Ordinaria de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (CONATRIB), celebrada en el Palacio de Gobierno de Aguascalientes.

La Jornada reunió a titulares y representantes de los Poderes Judiciales del país y fue encabezada por la Gobernadora Teresa Jiménez y la Magistrada Presidenta del Supremo Tribunal de Justicia de esa entidad, María José Ocampo Vázquez, quien destacó los avances en modernización tecnológica, capacitación y abatimiento del rezago judicial alcanzados por ese tribunal.

Además de acciones en favor de la niñez y la justicia familiar al tener la titularidad de la comisión de niñas, niños y adolescentes de la CONATRIB, reafirmando el compromiso con una justicia más cercana, eficiente y humanista, con acciones concretas como la asunción de las pruebas de paternidad en los juicios familiares.

Por su parte, el magistrado Rafael Guerra Álvarez, Presidente de CONATRIB destacó la importancia de la unidad institucional y el fortalecimiento del federalismo judicial para consolidar el Estado de Derecho y una justicia cercana, eficiente y confiable.

De esta manera, CONATRIB se consolida como un espacio de diálogo, coordinación y fortalecimiento institucional entre los poderes judiciales del país, permitiendo el intercambio de experiencias, el análisis de retos comunes y la construcción de acuerdos que contribuyan a consolidar un sistema judicial más eficiente, cercano y garante de los derechos de la ciudadanía.