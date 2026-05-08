Con su trabajo, albañiles de Capulhuac han triunfado en el extranjero: Arellano

Toluca, Méx.- El gremio de los albañiles han sido importantes en el desarrollo económico y social del municipio de Capulhuac, señaló la presidenta municipal por Ministerio de Ley de dicho municipio, Sarita Arellano Hernández, pues su trabajo ha permitido que generaciones de familias accedan a mejores oportunidades y formación profesional.

En entrevista, al acudir al Congreso mexiquense a la celebración de personas albañiles, la edil señaló que la labor de los trabajadores de la construcción representa una parte fundamental de la identidad de Capulhuac, al recordar que muchas familias han salido adelante gracias al esfuerzo de quienes por décadas han trabajado dentro y fuera del país.

Arellano Hernández informó que entre 10 mil y 15 mil capulhuaquenses han migrado a Estados Unidos, principalmente a Chicago y Los Ángeles, donde se han consolidado dentro de empresas constructoras e incluso han emprendido negocios propios relacionados con la fabricación de block, adobe y ladrillo.

“Son trabajadores altamente reconocidos por su conocimiento en el manejo de materiales y por la calidad de su mano de obra, muchos de ellos han puesto sus propias fábricas y han hecho grandes cosas en el extranjero”, expresó.

Por lo que, subrayó que reconocer a los albañiles es reconocer el origen de muchas historias de superación dentro del municipio, así como el aporte de los paisanos migrantes que continúan fortaleciendo la economía de sus familias.