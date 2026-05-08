Gobierno de Atizapán propone transformar el municipio en un territorio esponja: Jarquín

Atizapán, Méx.- A nombre del alcalde Pedro Rodríguez Villegas, el Secretario Ejecutivo del SIPINNA, Rodrigo Sánchez de la Peña, y el Director de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, José Ramón Jarquín Rodríguez, llevaron a cabo las “Mesas de Diálogo con Infancias por el Mejoramiento Urbano” y el Consejo Consultivo Infantil, un espacio de participación donde niñas y niños expresaron sus opiniones, necesidades y propuestas para transformar su entorno.

Durante la sesión del Consejo se hizo hincapié en el fortalecimiento de los derechos de niñas, niños y adolescentes, así como en la presentación de la agenda derivada de los resultados de la Consulta Infantil y Juvenil 2024; además se eligió a Eréndira Rocío Sánchez Paz como próxima presidenta de la Mesa Directiva.

En las Mesas de Diálogo, las y los participantes compartieron propuestas para el mejoramiento de parques, áreas verdes, espacios recreativos, movilidad, seguridad y cuidado del medio ambiente, aportando una visión fresca y creativa para construir comunidades más amigables y funcionales.

“Las niñas y los niños tienen derecho a opinar y participar y los servidores públicos tenemos la obligación de escucharlos”, expresó Rodrigo Sánchez de la Peña, quien además destacó la presencia del Rubén Alvarado y Fanny Leyton, especialistas en salud emocional y académicos de la Universidad de Valparaíso, Chile.

En tanto, José Ramón Jarquín indicó que uno de los objetivos de esta administración es hacer de Atizapán un territorio esponja “y ustedes nos ayudarán a entender qué quieren y qué necesitan. Ese es el propósito. La participación ciudadana es muy importante, pero sobre todo la participación inclusiva de todos los sectores”, finalizó.