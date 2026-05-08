AEPEM da postura sobre calendario SEP 2025-2026

Ciudad de México. – A través del presidente de la Asociación de Escuelas Particulares del Estado de México (AEPEM), Carlos Liñán Rivera, se dio a conocer la postura de la misma, en el que acentúan que tras los recientes anuncios realizados por autoridades federales respecto a posibles modificaciones al calendario escolar nacional, consideran importante transmitir un mensaje de claridad y tranquilidad a todas nuestras instituciones afiliadas y a la comunidad educativa en general en el que afirman que mientras no exista una publicación oficial en el Diario Oficial de la Federación (DOF), así como los lineamientos correspondientes emitidos por las autoridades educativas competentes, no puede considerarse jurídicamente vigente ninguna modificación formal al calendario escolar aplicable.

Recordando que las instituciones educativas particulares incorporadas operan bajo un esquema regulado, pero también bajo una naturaleza jurídica privada, lo que implica que cada institución deberá analizar, conforme a su modelo educativo, contratos de prestación de servicios, necesidades operativas, organización interna y atención a sus comunidades escolares, la manera en que implementará cualquier disposición oficial una vez publicada.

No obstante, en el caso específico de muchas escuelas particulares del Estado de México, especialmente aquellas que brindan servicios ampliados, de acompañamiento familiar o de apoyo a madres y padres trabajadores, es importante señalar que históricamente han mantenido calendarios operativos y esquemas de servicio complementarios que van más allá del calendario oficial básico.

Por ello, hacen un llamado a no generar interpretaciones anticipadas ni decisiones precipitadas hasta contar con el sustento legal y administrativo correspondiente.

Desde AEPEM continuarán atentos a cualquier publicación oficial y mantendrán informadas a sus escuelas afiliadas con responsabilidad, objetividad y absoluto respeto institucional hacia las autoridades educativas.

Asimismo, continuarán trabajando para defender la estabilidad operativa de nuestras instituciones, la certeza jurídica de nuestros colegios y sobre todo, el bienestar de miles de familias mexiquenses que confían todos los días en la educación particular.

Por su parte, la Asociación de Padres de Familia, pide al gobierno respetar la fecha final de ciclo escolar y no adelantarla por ningún motivo.