Últimos días de inscripción a posgrados del IEEM

Toluca, Méx.- Quedan pocos días para formar parte de los posgrados en materia electoral que el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) ofrece a través del Centro de Formación y Documentación Electoral (CFDE), por lo que aún hay tiempo para inscribirse.

La fecha límite para la preinscripción a la Especialidad en Derecho Procesal Electoral (EDPE) es el 8 de mayo de 2026, mientras que para la Maestría en Derecho Electoral (MDE) el cierre de registros será el 11 de mayo con un horario de cierre de preinscripción, a las 15:00 horas (Horario de la Ciudad de México).

En cuanto a la modalidad de estudio, la MDE se imparte de forma presencial y tiene una duración de dos años, con un enfoque en el análisis y desarrollo de los procesos electorales. Por su parte, la EDPE se cursa a distancia y está orientada al fortalecimiento de habilidades prácticas en esta área.

Ambos programas cuentan con Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE) ante la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI) del Gobierno del Estado de México, lo que respalda su calidad académica. Están dirigidos tanto al personal del Instituto como a integrantes de partidos políticos, personas servidoras públicas electorales y al público en general interesado en continuar su formación académica.

Para participar en el proceso de admisión, las personas aspirantes deberán cumplir con distintas etapas de evaluación, como examen de conocimientos, entrevista y valoración curricular, además de contar con licenciatura en Derecho o áreas afines a las ciencias sociales, con un promedio mínimo de 8.0.

Adicionalmente, quienes busquen ingresar a la Maestría deberán presentar un protocolo de investigación, mientras que para la Especialidad se solicita una carta de exposición de motivos.

Los folios de las personas que avancen a la siguiente etapa de selección se publicarán el 19 y 22 de mayo en el portal oficial del IEEM: www.ieem.org.mx

Por ello, el IEEM invita a las y los interesados a no dejar pasar esta oportunidad y completar su registro antes de que concluyan las inscripciones.