Promueven formación política a transportistas en Texcoco

Redacción

Redacción 7 mayo, 2026

7 mayo, 2026 Municipios

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Texcoco, Méx.- Con el objetivo de fortalecer la organización y la participación informada de la ciudadanía, integrantes del Movimiento Antorchista (MAN) en Texcoco llevaron a cabo una conferencia dirigida a trabajadores del transporte, enfocada en la formación política de los asistentes.

La conferencia fue impartida por Jorge Sánchez, dirigente del Frente Estudiantil de esta organización, quien abordó el tema “La importancia de seguir organizados”. Durante su intervención, se realizó un análisis del contexto nacional, así como de los retos sociales y económicos que enfrentan diversos sectores de la población.

El encuentro tuvo como propósito ofrecer elementos de reflexión que permitieran a los asistentes comprender su entorno y fortalecer la organización colectiva como vía para gestionar soluciones a problemáticas comunes.

De acuerdo con los organizadores, este tipo de espacios formativos forman parte de una estrategia permanente orientada a impulsar la participación social consciente, particularmente entre sectores trabajadores como el transporte, que desempeñan un papel relevante en la dinámica económica local.

Durante la sesión, se destacó que la organización social no sólo permite canalizar demandas, sino también construir propuestas y fomentar una visión crítica sobre la realidad nacional, con base en información y análisis.

Asimismo, se subrayó la importancia de la educación política como un proceso que contribuye al desarrollo integral de las personas, al promover valores como la solidaridad, la responsabilidad colectiva y la participación activa en la vida pública.