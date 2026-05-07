Gobierno del EdoMéx recibe pliego petitorio del SUTEYM y abre diálogo laboral

Toluca, Méx.- En un acto de apertura al diálogo con la base trabajadora del servicio público, la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, recibió en Palacio de Gobierno el pliego petitorio del Sindicato Único de Trabajadores de los Poderes, Municipios e Instituciones Descentralizadas del Estado de México (SUTEYM), en el que refrendó su compromiso de analizar cada uno de los puntos con responsabilidad, sensibilidad social y enfoque de justicia laboral.

El documento fue entregado por el secretario general del sindicato, Herminio Cahue Calderón, quien acudió acompañado del Comité Ejecutivo Estatal de la organización, en un encuentro celebrado en el Salón de Gobernadores, donde se destacó la importancia del diálogo entre la administración estatal y el gremio burocrático más representativo de la entidad.

Durante su mensaje, la mandataria mexiquense subrayó que la recepción del pliego petitorio no debe entenderse únicamente como un trámite administrativo, sino como un ejercicio de escucha activa y justicia social hacia miles de servidoras y servidores públicos que diariamente desempeñan funciones esenciales para la ciudadanía en oficinas, ventanillas y espacios operativos de gobierno.

“Tengan la certeza de que cada punto de este documento será analizado a profundidad y con voluntad, buscando en todo momento atender sus peticiones, que fortalezcan sus derechos laborales y el bienestar de sus familias”, expresó.

Ante los representantes sindicales, la gobernadora reconoció además la trayectoria del dirigente sindical Herminio Cahue Calderón, a quien calificó como un líder con sensibilidad humana, y agradeció la disposición del comité sindical para mantener una relación de respeto y colaboración institucional. Asimismo, extendió su reconocimiento a integrantes del gabinete estatal presentes en el acto, entre ellos la Oficial Mayor Mónica Chávez Durán, el secretario general de Gobierno Horacio Duarte Olivares y el secretario de Finanzas, Óscar Flores Jiménez.

En su intervención, Gómez Álvarez destacó que el SUTEYM representa no solo una estructura laboral, sino una comunidad de historias de vida que sostiene parte fundamental del funcionamiento del gobierno estatal. En ese sentido, llamó a fortalecer el trabajo en equipo como vía para consolidar la transformación del Estado de México.

La mandataria también reconoció la participación del sindicato en diversas acciones sociales impulsadas por el gobierno estatal, como jornadas de limpieza, apoyos comunitarios y labores solidarias ante contingencias en otras entidades del país, lo que –dijo- refleja un compromiso que trasciende lo laboral y evidencia un sentido de solidaridad institucional.

“Ustedes hacen una presencia no solo con su labor en sus funciones, sino también con acciones de apoyo social. Eso habla de un profundo humanismo”, señaló.

Por su parte, el secretario general del SUTEYM, Herminio Cahue Calderón, afirmó que el sindicato constituye un pilar operativo en la administración pública estatal y reiteró la disposición del gremio para colaborar con el gobierno mexiquense en el fortalecimiento del servicio público y el cumplimiento de su responsabilidad con la ciudadanía.

Asimismo, reconoció que la actual administración encabezada por Delfina Gómez se ha distinguido por un enfoque humanista y de respeto a los derechos laborales de las y los servidores públicos, lo que, aseguró, fortalece el clima de entendimiento entre ambas partes.

En el mismo acto, la Oficial Mayor del Gobierno del Estado de México, Mónica Chávez Durán, refrendó el compromiso institucional de conducir el análisis del pliego petitorio bajo principios de justicia laboral, cercanía y responsabilidad, destacando la importancia del diálogo abierto como herramienta para la construcción de acuerdos.

El encuentro concluyó con el compromiso de instalar mesas de trabajo entre autoridades estatales y representación sindical, con el objetivo de revisar las demandas planteadas y avanzar en acuerdos que fortalezcan las condiciones laborales del sector público en la entidad.

En el encuentro, ambas partes coincidieron en la necesidad de mantener una relación basada en el respeto, la cooperación y el entendimiento mutuo, en favor del fortalecimiento del servicio público en el Estado de México.