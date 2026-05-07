UAEMéx hace historia en competencia internacional de puentes de acero en Texas

Toluca, Méx.- El equipo de Puentes de Acero de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) consiguió un logro histórico al obtener los ocho premios posibles en la etapa regional de la Student Steel Bridge Competition, organizada por el Instituto Americano de Construcción en Acero (AISC) y la Sociedad Estadounidense de Ingenieros Civiles (ASCE), realizada en la Texas A&M University Corpus Christi, en Estados Unidos.

Con este resultado, la escuadra verde y oro se consolida como una de las más destacadas a nivel internacional en el ámbito de la ingeniería civil.

El capitán del equipo, Aarón Magno Trevilla, explicó que esta competencia es una de las más demandantes en su área, ya que reproduce el proceso real de diseño, fabricación y ensamblaje de estructuras.

“El objetivo es simular un proyecto real: desde el diseño hasta su funcionalidad y beneficio social. Se trata de aplicar lo aprendido en el aula para construir un puente que cumpla con toda la normativa”, señaló.

En esta edición, la UAEMéx compitió contra 24 universidades de México y Estados Unidos, entre ellas la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Tecnológico de Monterrey, la Universidad de Oklahoma y la Universidad de Houston.

El equipo obtuvo siete primeros lugares en las categorías de estimación de costos, eficiencia estructural, rigidez, velocidad de construcción, ligereza, economía de la construcción y desempeño general, además de un tercer lugar en estética, lo que le permitió posicionarse en el primer sitio general y asegurar su pase a la etapa nacional.

Por su parte, Alex Brian Martínez Millán, integrante del equipo en el área de construcción, destacó que la experiencia permitió a los participantes desarrollar habilidades clave como el uso de software especializado, el análisis estructural, la fabricación de piezas y el trabajo en campo. “No basta con tener un gran diseño si no se puede fabricar. Aprendimos a integrar la teoría con la práctica”, afirmó.

Finalmente, el asesor del equipo, Fernando Vera Noguez, profesor de la Facultad de Ingeniería, subrayó que la UAEMéx cuenta con 15 años de participación en esta competencia, y que los resultados de este año fortalecen su posicionamiento en el escenario internacional.