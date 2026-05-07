Alcaldesa Ana Muñiz inaugura “Caravanas Itinerantes por la Justicia Social”

San Mateo Atenco, Méx.- El municipio de San Mateo Atenco presentó el evento de “Caravanas Itinerantes por la Justicia Social” a través de la presidenta Ana Aurora Muñiz Neyra, en el que participaron representantes del Gobierno Estatal, en representación de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez.

Con el objetivo de ser un gobierno municipal cercano a las personas que pertenecen a San Mateo Atenco, estas caravanas se han creado para obtener trámites completamente gratuitos para apoyar a la ciudadanía a evitar ser despojados de sus bienes, recibir orientación jurídica y que dan tranquilidad a todos los habitantes acercándolos a diversos tipos de documentación, anunciando que el día 9 de mayo se harán las bodas comunitarias, exhortando a los presentes a animarse a contraer nupcias y hagan el honor a “Unidos Sí, Unidos Siempre” de manera bromista.

Aunado a ello, se hizo énfasis en que, el hecho de que se realicen más programas así, es un gran progreso por el cambio.

Durante su mensaje, la presidenta municipal destacó que por tercera ocasión estas caravanas llegan a la Plaza Benito Juárez, consolidándose como un mecanismo efectivo para mejorar la vida de las familias atenquenses mediante trámites gratuitos y asesoría jurídica accesible.

Señaló que acercar estos servicios permite brindar tranquilidad patrimonial, familiar y personal a la ciudadanía, especialmente a quienes enfrentan dificultades para acceder a procesos legales o administrativos, fortaleciendo así la certeza jurídica y el bienestar social en el municipio.

Por su parte, el Subconsejero Jurídico y de Derechos Ciudadanos, Antonio Addir Ortega Salazar, reconoció públicamente el liderazgo de la presidenta municipal para concretar la realización de las caravanas en el municipio, señalando que su gestión fue fundamental para acercar este programa estatal a San Mateo Atenco.

Las Caravanas Itinerantes por la Justicia Social representan una acción prioritaria del Gobierno del Estado de México para combatir el rezago jurídico y reducir desigualdades, mediante servicios que fortalecen la certeza legal y el bienestar social.

Informó que, desde 2024, estas jornadas han realizado 265 eventos en todo el estado, beneficiando a más de 306 mil familias mediante miles de trámites gratuitos, asesorías jurídicas y servicios institucionales.

Las caravanas reúnen la participación de dependencias federales, estatales y municipales, así como del Poder Judicial y del Colegio de Notarios del Estado de México, consolidando un modelo de atención integral que acerca la justicia a las comunidades.

Finalmente, la presidenta Ana Muñiz reiteró la invitación a la ciudadanía para acudir del 6 al 9 de mayo, de 9 a 3 de la tarde y aprovechar los servicios disponibles, reafirmando su compromiso de seguir impulsando acciones que fortalezcan el bienestar, la legalidad y el desarrollo social de las familias atenquenses.