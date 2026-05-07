Senador Enrique Vargas presenta iniciativa para reformar las leyes de Instituciones de Crédito

Ciudad de México.- El vice coordinador Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), el Senado de la República, Enrique Vargas del Villar, presentó una iniciativa de ley para reformar las leyes de Instituciones de Crédito, para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, así como de los Sistemas de Pagos, para que se establezcan e impongan topes máximos en los costos operativos de los servicios financieros para que las instituciones prestamistas operen con reglas claras.

Al suscribir esta iniciativa, el senador por el Estado de México, explicó que los créditos otorgados por instituciones de banca múltiple o de desarrollo, constituyen un instrumento esencial para el desarrollo económico y la inclusión financiera; sin embargo, cuando su otorgamiento carece de límites razonables, se convierte en un mecanismo de sobre endeudamiento para las familias o las personas.

La iniciativa de reforma, contempla que las entidades y comercios afiliados a sistemas de pago deberán garantizar que el precio anunciado al público sea el final y total a pagar por el cliente, por lo que quedará prohibido trasladar comisiones o cargos adicionales por el uso de tarjetas de débito, crédito u otros medios electrónicos de pago.

Adicionalmente, en la reforma se estipula que las instituciones no podrán establecer cláusulas que permitan el cobro acumulativo de intereses moratorios, penas convencionales y comisiones que generen la capitalización de los intereses, al tiempo en que se señala que estos deberán calcularse a partir del día siguiente a la fecha del vencimiento pactada para el pago, sin incluir intereses ordinarios vencidos ni comisiones pendientes.

También se establece que las entidades financieras y/o establecimientos comerciales no podrán cobrar al usuario comisiones, cargos o porcentajes adicionales por el uso de medios electrónicos de pago, y el incumplimiento será sancionado por la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros.

En este sentido, Vargas del Villar señala que con el propósito de que las familias mexicanas, puedan acceder a créditos bancarios, sin enfrentar cargas moratorias desproporcionados y/o comisiones encubiertas.

El vice coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, dijo que esta iniciativa establece topes máximos a las instituciones bancarias o de crédito en el cobro de intereses por el otorgamiento de créditos.

“Su propuesta, contempla que los establecimientos no podrán cobrar a los clientes comisiones, cargos o porcentajes adicionales por el uso de medios electrónicos de pago ni por realizar pagos con tarjetas de débito o crédito”, finalizó.