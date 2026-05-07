Necesario revisar el reparto de agua del Cutzamala para EdoMéx y CDMX: Rescala

Foto: Jaime Arriaga

Toluca, Méx.- El coordinador del Grupo Parlamentario del PRI en el Congreso del Estado de México, Elías Rescala Jiménez, presentó un punto de acuerdo para solicitar la revisión y ajuste de la distribución de agua del Sistema Cutzamala, al considerar que el esquema actual resulta inequitativo para las familias mexiquenses en medio de la crisis hídrica que enfrenta la región centro del país.

Antes de subir a tribuna camaral, en conferencia de prensa, señaló que la propuesta surge en un contexto marcado por bajos niveles en las presas del Sistema Cutzamala durante los últimos años, recortes en el suministro y constantes afectaciones en municipios del Valle de México, donde miles de hogares han padecido interrupciones prolongadas en el servicio, dependiendo de pipas y problemas de abastecimiento.

El legislador priista, señaló que pese a que alrededor del 75 por ciento del agua del Sistema Cutzamala se capta y almacena en territorio mexiquense, actualmente el reparto beneficia con un 60 por ciento a la Ciudad de México y únicamente con un 40 por ciento al Estado de México.

Rescala argumentó que el modelo de distribución tampoco responde a la realidad demográfica actual, pues mientras la capital del país cuenta con aproximadamente 9.2 millones de habitantes, el Estado de México concentra cerca de 18 millones de personas, muchas de ellas asentadas en municipios con alta presión hídrica.

Ante ello, es necesario la equidad en el acceso, uso y financiamiento del agua y necesario revisar los acuerdos relacionados con el Sistema Cutzamala.

Sostuvo que la intención no es generar confrontación con la capital del país, sino impulsar un esquema de justicia hídrica basado en criterios poblacionales, territoriales y sociales.

“No pedimos tratos desiguales, exigimos equidad; no buscamos perjudicar a nuestros hermanos de la capital, se trata de defender el derecho humano al acceso al agua”, indicó.

La iniciativa también pone sobre la mesa el debate sobre la sostenibilidad del Sistema Cutzamala, considerado uno de los complejos hidráulicos más importantes del país y responsable de abastecer a millones de habitantes tanto en la capital como en municipios mexiquenses.

En años recientes, especialistas y autoridades han advertido sobre la necesidad de modernizar infraestructura, reducir fugas y replantear modelos de consumo ante el impacto de la sequía y el crecimiento urbano.

Rescala Jiménez, aseguró que la desigualdad en el reparto del recurso ha generado consecuencias directas para la población mexiquense, entre ellas hogares sin agua durante semanas, aumento en los gastos familiares por compra de pipas y afectaciones en sectores como el agrícola, educativo, hospitalario y comercial.

Por ello, exhortó al Gobierno del Estado de México a solicitar formalmente la revisión de los volúmenes de agua entregados a la Ciudad de México, con el objetivo de garantizar un suministro suficiente y continuo para los municipios mexiquenses.

“No podemos aceptar que la prioridad siga siendo la Ciudad de México, mientras nuestras familias resisten y padecen escasez en tiempos de crisis hídrica”, expresó.

Además, e punto de acuerdo propone establecer reglas claras, medibles y verificables para el reparto del agua del Sistema Cutzamala, con mecanismos que permitan garantizar el abasto durante periodos de baja disponibilidad y evitar nuevas crisis de suministro para la población del Estado de México.