Naucalpan participa con éxito en el Primer Simulacro Nacional 2026

Naucalpan, Méx.- ⁠Alrededor de 600 personas entre servidores públicos y ciudadanos evacuaron en completo orden, el Palacio Municipal de Naucalpan en punto de las 11 de la mañana, como parte del “Primer Simulacro Nacional 2026”, que se realizó en el marco del 40 aniversario del

sistema Nacional de Protección Civil.

El Gobierno de Naucalpan, encabezado por el Alcalde Isaac Montoya Márquez, participó en el “Primer Simulacro Nacional 2026” para la prevención de sismos, con el propósito de fomentar la cultura de la Protección Civil en la población y contribuir con el fortalecimiento de las capacidades de reacción y la eventualidad de una emergencia o desastre.

Las diferentes áreas de la administración, tanto del edificio principal, como de los edificios anexos, así como personas que acudieron a realizar algún trámite, se concentraron en la explanada principal y también en lugares identificados como seguros, como parte de este simulacro que se efectuó bajo la hipótesis de un sismo de 8.2, con registro en las costas de Guerrero.

El Coordinador de Gestión Integral de Riesgos, Protección Civil y Bomberos de Naucalpan, Carlos Alejandro Sánchez González, destacó que, este tipo de ejercicios son importantes para fortalecer las capacidades en medio del descontrol que puede presentarse en un sismo real.

Como parte del ejercicio, elementos de Protección Civil llevaron a cabo un recorrido en las instalaciones para verificar que no se hubiera registrado ninguna afectación ni a las personas, ni al inmueble.

Posterior a ello, se llevó a cabo la Primera Sesión Extraordinaria del Consejo Municipal de Protección Civil, en la que se destacó la importancia de la coordinación entre todas las áreas de gobierno.

Así como el monitoreo de las cámaras de seguridad, vuelo de drones, resguardo de posibles lugares afectados y la correcta administración de los recursos para atender las emergencias.