Encuesta coloca al alcalde de Atizapán entre los tres mejores del EdoMéx

Atizapán, Méx.- De acuerdo con la encuesta de Demoscopia Digital, el presidente de Atizapán, Pedro Rodríguez Villegas, tiene una aprobación del 64.5 por ciento, lo que lo ubica entre los tres mejores alcaldes del Estado de México.

De acuerdo al Ranking mensual de abril, de la casa encuestadora Demoscopia Digital, dicha medición, evalúa el nivel de aprobación de los Presidentes Municipales mexiquenses, colocando al alcalde de Atizapán en el tercer sitio con el 64.5 por ciento de aprobación ciudadana, lo que refleja la confianza que las familias de este municipio han depositado en quien encabeza el gobierno local, por tercera ocasión.

El trabajo del alcalde que ha desempeñado en poco más de 4 años de gestión, ha ido en ascenso en esta medición que es aplicada a una muestra significativa de ciudadanos del municipio.

La tercera administración del presidente Pedro Rodríguez, lo consolida como el único atizapense, que ha logrado dicha distinción, y resultado del trabajo que ha desempeñado en cada una de sus gestiones, en materia de desarrollo social, educación, infraestructura y seguridad pública, le ha permitido colocarse en el sitio tres de los alcaldes mexiquenses.