Gobernadora entrega 92.4 mdp en recursos y armamento para fortalecer corporaciones municipales

Cuautitlán Izcalli, Méx.- En un esfuerzo por reforzar las capacidades operativas de las corporaciones municipales y avanzar en la construcción de entornos más seguros para las familias mexiquenses, la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, encabezó en Cuautitlán Izcalli la entrega de recursos estatales y armamento destinados a fortalecer a las policías municipales de la entidad.

Durante el acto oficial celebrado en el Auditorio Enrique Bátiz, la mandataria estatal subrayó que la seguridad pública continúa siendo una de las principales exigencias de la ciudadanía, por lo que aseguró que su administración mantiene una estrategia permanente de coordinación entre los tres órdenes de gobierno para atender las causas de la violencia y combatir la delincuencia desde el territorio.

Acompañada por Horacio Duarte Olivares; Cristóbal Castañeda Camarillo; y el general Raúl Martínez González, la gobernadora realizó la entrega de 92.4 millones de pesos a 85 municipios mexiquenses para fortalecer el equipamiento policial. Entre los municipios que recibieron mayores recursos destacan Xalatlaco, Morelos, Amecameca, Jaltenco y Apaxco.

Asimismo, se informó sobre una inversión adicional de 12.4 millones de pesos provenientes del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), destinados a la adquisición de 674 armas para 36 municipios de la entidad.

La gobernadora señaló que la estrategia estatal de seguridad contempla acciones integrales que incluyen inteligencia, tecnología, capacitación policial y cercanía con la ciudadanía. “La tranquilidad y seguridad de las familias mexiquenses requiere de policías mejor preparados, mejor equipados y, sobre todo, más comprometidos para continuar recuperando la confianza de la comunidad”, expresó.

En ese sentido, destacó el trabajo que realiza la Universidad Mexiquense de Seguridad en materia de capacitación y profesionalización de los cuerpos policiacos, además de insistir en la necesidad de dignificar la función policial y fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones públicas.

La mandataria mexiquense también reiteró el respaldo de su administración a la Estrategia Nacional de Seguridad Pública impulsada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y afirmó que la implementación del Mando Unificado en la Zona Oriente ha comenzado a transformar las condiciones de seguridad en diversos municipios del estado.

“Tenemos claro que la seguridad se construye todos los días desde el territorio, con inteligencia, tecnología y cercanía al pueblo”, puntualizó.

Ante alcaldes, funcionarios estatales y elementos policiacos, Delfina Gómez llamó a los servidores públicos y cuerpos de seguridad a ejercer sus responsabilidades con vocación de servicio y no como una posición de poder. “El uniforme no es sinónimo de poder, sino de servicio. Y en el caso de los servidores públicos, el cargo tampoco debe entenderse como poder, sino como una oportunidad para servir al pueblo”, afirmó.

La gobernadora reconoció además el trabajo coordinado de los municipios en diversos proyectos de infraestructura y seguridad urbana; y adelantó que próximamente será inaugurada una importante obra de mejoramiento en el Periférico, en la que participaron ayuntamientos como Tepotzotlán, Tlalnepantla, Atizapán de Zaragoza y Cuautitlán Izcalli, quienes contribuyeron con instalación de luminarias, rehabilitación de banquetas, áreas verdes y sistemas de videovigilancia.

La titular del Ejecutivo estatal aprovechó el encuentro para hacer un llamado a la ciudadanía a fortalecer la cultura de la denuncia y a cuidar los espacios públicos financiados con recursos provenientes de los impuestos de la población.

“Si ustedes denuncian, a nosotros nos toca hacer la otra parte. Sólo así podremos enfrentar y subsanar lo que tengamos que corregir”, enfatizó.

Finalmente, Delfina Gómez ratificó el compromiso de su administración para continuar impulsando acciones en favor de la seguridad y el desarrollo de todas las regiones del Estado de México, incluyendo el norte y sur de la entidad, donde aseguró que ya se preparan nuevas estrategias de apoyo y fortalecimiento institucional.