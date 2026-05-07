Celebran a mamás trabajadoras de la UAEMéx

Toluca, Méx.- A unos días de la conmemoración del 10 de mayo, la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) celebró a las mamás trabajadoras universitarias con un concierto lleno de emoción, talento y agradecimiento.

La rectora Martha Patricia Zarza Delgado, indicó que dicha celebración rinde honor a quienes trabajan con responsabilidad y profesionalismo y al mismo tiempo, están al tanto de sus hogares y de sus hijos.

“Celebramos con mucho cariño a nuestras mamás universitarias del sector administrativo, mujeres que todos los días entregan su esfuerzo, compromiso y amor dentro y fuera de nuestra institución”, compartió.

En el concierto denominado “Madres de Corazón, Ritmos de Tradición”, contó con el talento artístico universitario y, al mismo tiempo se convirtió en espacio de convivencia y reconocimiento para las trabajadoras de la UAEMéx.

La celebración organizada por la Secretaría de Identidad y Cultura y la Dirección de Promoción Artística, integró las presentaciones del Mariachi San Miguel, fundado en 2010 bajo la dirección del maestro Miguel Ángel Elías Gutiérrez; el dueto vernáculo Voces del Prado, integrado por Frida e Iván del Prado, intérpretes de música ranchera mexicana; y el Ballet Folclórico Universitario, agrupación con más de cinco décadas de trayectoria dedicada a preservar y difundir las tradiciones culturales de México.

En el Patio del Centenario del Edificio de Rectoría, la rectora reconoció que la labor de las mamás trabajadoras es ardua, pero cumplen con la misión más importante que es la familia.

“No es sencillo ser mamá y trabajar. Sabemos que muchas veces existen segundas y terceras jornadas; por ello, reconocemos ampliamente el esfuerzo de quienes cumplen estas importantes misiones dentro de nuestra universidad y en sus familias”, dijo.

Finalmente, la rectora agradeció el trabajo de la Secretaría de Identidad y Cultura y de las agrupaciones artísticas universitarias por participar en el espacio de convivencia y reconocimiento, el cual fortaleció la identidad y el sentido de comunidad auriverde.

Por su parte, la secretaria de Identidad y Cultura, Cynthia Ortega Salgado, subrayó que a través de dicho homenaje pretenden reconocer el papel fundamental de las mujeres en la construcción de la familia, la comunidad y la sociedad.

Por último, las asistentes disfrutaron de las presentaciones de danza, las interpretaciones musicales y el programa que se organizó en su honor.