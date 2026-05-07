Autoridades trabajan para esclarecer los hechos registrados en Temoaya: Carrillo

Toluca, Méx.- La presidenta municipal de Temoaya, Berenice Carrillo Macario, en un comunicado, señaló que las autoridades competentes ya investigan los hechos instalaciones del Juzgado Cívico Municipal, donde dos mujeres fueron agredidas en medio de un contexto de tensión social. Lo anterior, para esclarecer lo sucedido y deslindar responsabilidades conforme a la ley.

Luego de lamentar los hechos, la alcaldesa condenó cualquier acto que atente contra la dignidad humana y la integridad de las personas. “Como Gobierno Municipal, condenamos de manera firme cualquier acto que vulnere la dignidad humana, la integridad personal o que pretenda sustituir el diálogo y el Estado de Derecho por la violencia”, expresó.

Admitiendo que la justicia no debe ejercerse por propia mano, afirmó que cualquier inconformidad social o denuncia debe atenderse a través de los mecanismos legales correspondientes, con apego a los derechos humanos y al Estado de Derecho.

Asimismo, Carrillo Macario reconoció el arraigo de las comunidades hacia su territorio y la importancia de proteger manantiales, bosques y patrimonio natural; sin embargo, enfatizó que estas causas deben defenderse mediante el diálogo y la legalidad.

Respecto a la actuación policial, el gobierno municipal señaló que elementos de Seguridad Pública intervinieron en medio de una alta concentración de personas y un ambiente de tensión, donde también se registraron agresiones contra integrantes de la corporación.

No obstante, la alcaldesa sostuvo que toda actuación de la autoridad debe sujetarse a principios de legalidad, proporcionalidad y respeto irrestricto a los derechos humanos.

La presidenta municipal morenista, hizo un llamado a preservar la paz social y evitar que la violencia o la desinformación profundicen la división comunitaria.

“Temoaya es un municipio con identidad, historia, cultura y profundo arraigo comunitario. No permitamos que la desinformación, la división o la violencia definan nuestro presente ni nuestro futuro”, señaló.