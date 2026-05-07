Toluca busca aumentar arbolado urbano con plantación de más de 30 mil árboles

Toluca, Méx.- Toluca avanza hacia una ciudad más verde y sustentable con la implementación de una estrategia integral de restauración del arbolado urbano, pues esta nueva etapa permitirá tomar decisiones más precisas para mejorar el entorno urbano y la calidad de vida de la población.

Durante la conferencia de prensa, La Toluqueña, el Director General de Innovación, Planeación y Gestión Urbana, Gabriel Medina, informó que a partir de la visión del alcalde Ricardo Moreno por hacer del municipio un lugar más verde, se realizaron estudios especializados donde se detectó un déficit del 77% en arbolado, lo que incrementa las temperaturas y profundiza desigualdades.

Por ello, Moreno Bastida instruyó priorizar acciones que acaben con el desequilibrio ecológico en el territorio local, por ello se contempla la plantación de más de 30 mil árboles en 130 kilómetros de calles, privilegiando especies nativas.

Medina Peralta destacó que no se tiene previstos el retiro de ejemplares ya desarrollados, como las jacarandas, sin embargo, se evitará su plantación en banquetas y vialidades para prevenir afectaciones futuras, además informó que brigadas especializadas realizan la rehabilitación de calles y banquetas, lo que busca garantizar espacios seguros y funcionales para peatones.

Además, este plan incorpora un esquema de participación ciudadana mediante la adopción de árboles, en el que servidores públicos, a partir de junio, acudirán directamente a los domicilios para invitar a las y los vecinos a sumarse, pues el Gobierno municipal dará mantenimiento continuo, incluyendo riego, composta y monitoreo.