“Primer Simulacro Nacional 2026” fortalece cultura de Protección Civil: Contreras

Huixquilucan, Méx.- El Gobierno de Huixquilucan se sumó al “Primer Simulacro Nacional 2026”, que se realizó este miércoles y el cual tuvo el propósito de fortalecer la cultura de la Protección Civil, entre la población y autoridades, además de evaluar la capacidad de respuesta y activación de protocolos ante un sismo de gran magnitud.

Al concluir el simulacro, la presidenta municipal, Romina Contreras Carrasco, reportó saldo blanco y explicó que, en punto de las 11:00 horas, se activaron las 49 alarmas conectadas al Sistema de Alerta Sísmica Mexicano,SASMEX, de las cuales, 41 dispositivos son de alertamiento masivo y ocho se encuentran en edificios públicos.

“Para nosotros, como autoridad municipal y la más cercana a la población, es de suma importancia participar en este tipo de simulacros, toda vez que nos ayuda a evaluar y reforzar nuestra capacidad de respuesta ante un sismo o cualquier otro desastre, con el propósito de proteger y salvaguardar a los huixquiluquenses ante la presencia de una emergencia real. Agradecemos a todos nuestros cuerpos de emergencia y, sobre todo, a la ciudadanía por su compromiso para formar parte de estos ejercicios que salvan vidas”, comentó.

Romina Contreras señaló que, como parte de este Simulacro Nacional, elementos de Protección Civil, Bomberos y Seguridad Pública y Vialidad de Huixquilucan recorrieron y evaluaron inmuebles del territorio, para seguir los protocolos y medidas de seguridad que deben atenderse ante alguna situación de esta naturaleza.

Este ejercicio fue monitoreado desde los Centros de Mando de Huixquilucan, donde se observó la participación de la población y servidores públicos al momento de evacuar domicilios, escuelas y edificios públicos, las medidas de prevención e indicaciones de las autoridades correspondientes.

El “Primer Simulacro Nacional 2026” se realizó a las 11:00 horas, tiempo del centro del país, con una hipótesis de sismo de magnitud 8.2, con epicentro en la costa de Guerrero, a 55 kilómetros al noroeste de Acapulco, entre Petatlán y Coyuca de Benítez, en la Brecha Sísmica de Guerrero.

El municipio de Huixquilucan cuenta con un monitoreo en tiempo real conectado al SASMEX, el cual genera una alerta en caso de sismo con magnitud igual o mayor a seis grados en la escala de Richter, con un tiempo de 15 a 120 segundos para tomar las precauciones correspondientes, como desalojar el inmueble donde se encuentren en el menor tiempo posible y en orden para dirigirse a los puntos de encuentro.