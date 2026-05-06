Delfina Gómez encabeza simulacro en EdoMéx, participan más de 1.4 millones de personas

Toluca, Méx.- Con la participación de más de un millón 458 mil mexiquenses y el registro de 19 mil 819 inmuebles, el Estado de México llevó a cabo el Primer Simulacro Nacional 2026 bajo la hipótesis de un sismo de magnitud 8.2 con epicentro en las costas de Guerrero, ejercicio encabezado por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez.

Desde Palacio de Gobierno, y acompañada por el secretario general de Gobierno, Horacio Duarte Olivares, la mandataria estatal evacuó el recinto junto con mil 310 personas en un tiempo de 2 minutos con 19 segundos, sin reportarse incidentes.

Posteriormente, en entrevista, la gobernadora subrayó la magnitud del ejercicio y la coordinación interinstitucional alcanzada en toda la entidad, destacando la participación de los 125 municipios, así como de dependencias estatales, federales y organismos autónomos.

“Este primer simulacro de este año 2026 efectivamente con una hipótesis de un sismo de 8.2 grados y con epicentro en la costa de Guerrero, así como también el pensar que fue de muy fuerte a severo, participaron la alerta sísmica con los 10,000 altavoces que se tienen conectados en 67 municipios, cabe señalar que participaron los 125 municipios que integran el Estado de México y además se convocó al Comité Estatal de Emergencias y de Desastre de Protección Civil, que ahorita ellos está precisamente en el C5 en Ecatepec, ahí están monitoreando todo lo que se da a nivel estatal, así como también representantes de las 18 Secretarías que integran esta dependencia y diez órganos independientes o dependencias que también lo integran, seis federales, Cruz Roja Mexicana, en total fueron 34 las que participaron”, detalló.

La mandataria enfatizó que uno de los principales logros fue el incremento en la participación respecto a ejercicios anteriores, lo que refleja una mayor conciencia social sobre la importancia de estos ensayos preventivos.

“Cabe hacer la mención y el reconocimiento que del 25 al 26 hubo un incremento de participación no solamente en inmuebles, sino también en personas, eso nos permite evaluar que día con día la sociedad y las dependencias van tomando conciencia de lo importante que son estos simulacros para que cuando sea un sismo real podamos tener ese esa participación y esa seguridad de que se pueden salvar vidas ante estos efectos o fenómenos”, expresó.

Asimismo, destacó la amplitud de recursos desplegados durante el simulacro. “Y comentarles que no solamente participaron los inmuebles sino también hubo lanchas, cámaras de videovigilancia, altavoces, drones, antenas satelitales, líneas telefónicas, radios de comunicación, hospitales, unidades médicas, unidades médicas móviles, centros regionales, albergues, plantas potabilizadoras de agua, cocinas móviles, tortilladoras, centros de coordinación, centro de operaciones, centros de control, torres de iluminación, detectores de gases, binomios caninos”, añadió.

De igual forma, resaltó la incorporación del Tren Interurbano Insurgente al ejercicio, ampliando el alcance del simulacro a infraestructura de transporte estratégico.

Finalmente, la gobernadora agradeció la colaboración de autoridades municipales, integrantes del gabinete y medios de comunicación, al tiempo que reiteró el llamado a mantener y fortalecer la cultura de la prevención.

Por su parte, el secretario de Gobierno, Horacio Duarte Olivares, destacó en redes sociales que en esta edición se sumaron más de 100 mil personas respecto al último simulacro, superando los 1.4 millones de participantes. “¡Fuimos más de 1 millón 400 mexiquenses los que nos sumamos al Primer Simulacro Nacional 2026! 100 mil personas más que en el último simulacro. No bajemos la guardia y sigamos atentas y atentos, ¡las emergencias no avisan!”, señaló.

El ejercicio contó también con el respaldo de 20 mil cámaras de vigilancia, unidades de emergencia médica, drones y más de 283 mil servidores públicos. Además, la Unidad de Rescate Aéreo “Relámpagos” desplegó tres aeronaves para sobrevuelos de reconocimiento en el Valle de México y el Valle de Toluca.

En paralelo, en el Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5) de Ecatepec se instaló la Sala de Crisis, donde sesionó el Comité Estatal de Emergencias para coordinar la toma de decisiones ante posibles escenarios de riesgo.

Las autoridades informaron que, tras el simulacro, la Coordinación de Protección Civil del Estado de México realizará un análisis técnico para identificar áreas de oportunidad y fortalecer los protocolos de prevención, preparación y respuesta ante emergencias.