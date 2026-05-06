Con más de 100 mil estudiantes, UAEMéx se sumó a Simulacro Nacional

Toluca, Méx.- Más de cien mil estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) se sumaron al primer Simulacro Nacional 2026, ejercicio que abona a la prevención y actuación en caso de algún fenómeno natural.

Desde las aulas hasta los puntos de seguridad, las y los estudiantes junto con docentes y personal administrativo se concentraron en las explanadas con motivo del simulacro nacional que en este primer ejercicio del año se desarrolló bajo la hipótesis de sismo de 8.2 grados con epicentro en la costa de Guerrero.

De acuerdo con la rectora, Martha Patricia Zarza Delgado y el director de Seguridad y Protección Universitaria, Mario Arroyo Juárez, se logró la evacuación ordenada y exitosa en la totalidad de los espacios universitarios situados en 26 municipios de la entidad.

Informaron que no se registraron daños a personas ni afectaciones en la infraestructura universitaria, además de que se probó la efectividad de los protocolos de seguridad y la preparación de la comunidad auriverde.

Durante la jornada, brigadistas e integrantes de las Unidades Internas de Protección Civil reforzaron entre la comunidad universitaria el conocimiento de rutas de evacuación, puntos de reunión y medidas de seguridad, promoviendo una cultura de prevención y acción colectiva ante posibles riesgos sísmicos.

Finalmente, al participar en este tipo de ejercicios, la UAEMéx reiteró su compromiso con la seguridad de su comunidad al fomentar la conciencia y los hábitos de prevención ante emergencias.