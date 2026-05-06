Inician en Congreso, revisión de informe del Fiscal Mexiquense

Toluca, Méx.- El Congreso del Estado de México inició formalmente la revisión del informe presentado por la Fiscalía General de Justicia, José Luis Cervantes Martínez, un proceso que incluirá análisis técnico y posibles reuniones de trabajo con el titular del organismo autónomo, dio a conocer el presidente de la Junta de Coordinación Política, Francisco Vázquez Rodríguez.

Quien confirmó que el documento fue recibido este mismo día y será turnado a las comisiones legislativas correspondientes para su evaluación.

Precisó que, aunque la Fiscalía goza de autonomía, los diputados podrán emitir observaciones y entablar diálogo institucional con el fiscal para profundizar en los resultados presentados, así como en los retos en materia de procuración de justicia.

“Se recibe el informe y se inicia un proceso interno de revisión, hay interés de legisladores de distintas comisiones por platicar con el fiscal y conocer a detalle el contenido”, señaló.

Apuntó que este ejercicio forma parte de los mecanismos de control y rendición de cuentas del Poder Legislativo, en un contexto donde la seguridad y la eficacia de la Fiscalía se mantienen como temas prioritarios en la agenda pública estatal.

Dijo que se prevé que en los próximos días se definan fechas para reuniones de trabajo, donde podrían abordarse indicadores de desempeño, avances en investigaciones y áreas de oportunidad detectadas por los legisladores.