El Toluca defiende su postura tras polémica por Vega y Gallardo

Toluca, Méx.- La polémica entre el Deportivo Toluca y la Federación Mexicana de Futbol escaló este martes, luego de que el conjunto escarlata publicara un comunicado oficial para fijar su postura sobre la situación de Alexis Vega y Jesús Gallardo, quienes finalmente no estarán disponibles para disputar la semifinal de vuelta de la Liga de Campeones de la CONCACAF ante el LAFC.

En el documento, el club mexiquense explicó que actuó en todo momento conforme al reglamento y bajo autorización de las autoridades correspondientes, luego de solicitar previamente un permiso especial para que ambos futbolistas pudieran participar en el encuentro internacional antes de integrarse de lleno a la concentración de la Selección Mexicana rumbo a la Copa del Mundo.

Según detalló la institución, las gestiones comenzaron desde el inicio del Clausura 2026 y durante el arranque de la participación del Toluca en la competencia de CONCACAF, contemplando la posibilidad de que algún equipo mexicano llegara a las semifinales con jugadores convocados al Tricolor.

El Deportivo Toluca aseguró que la petición nunca violó los acuerdos establecidos, ya que las fechas no interferían con los compromisos del combinado nacional. Incluso, el club señaló que otras instituciones de la Liga MX realizaron solicitudes similares en escenarios relacionados con seleccionados nacionales.

No obstante, tras el reciente posicionamiento emitido por la FMF, la directiva escarlata optó por liberar a Vega y Gallardo, priorizando el respaldo a la Selección Mexicana, aun cuando esto representa una baja sensible para el equipo de Antonio “Turco” Mohamed en un duelo decisivo frente al conjunto angelino.

Además, el Toluca lamentó que el cambio de decisión llegara con muy poco margen de maniobra, pues debido a los lineamientos de la CONCACAF ya no será posible reemplazar a los futbolistas dentro de la convocatoria para el encuentro de este miércoles en el Estadio “Nemesio Diez”.

Finalmente, la institución reiteró su compromiso histórico con el futbol mexicano y afirmó que jamás buscará afectar el desarrollo profesional ni la carrera deportiva de sus jugadores, dejando claro que la prioridad siempre será respaldar al balompié nacional.