Ebrard respalda 240 empresas mexicanas en Canadá

Toronto, Canadá.- Con el objetivo de expandir mercados de exportación para empresas nacionales de diferentes sectores y de todos tamaños, arrancará este jueves la mayor misión comercial mexicana a Canadá en la historia reciente.

El encuentro, organizado por la Secretaría de Economía, convoca a representantes de empresas de diferentes sectores: agroindustria, manufactura, farmacéutica, electromovilidad, industrias creativas, de educación y aceleración de patentes, así como de fondos de inversión y clústeres de innovación.

En total, 240 empresas mexicanas —en su mayoría pequeñas y medianas— participarán en más de mil 800 encuentros de negocios con alrededor de 200 empresas canadienses.

Las actividades tendrán lugar en Toronto y Montreal. Entre otras actividades, el secretario Ebrard tendrá en un almuerzo de trabajo con CEOs de grandes compañías incluyendo Air Canada, Bombardier, ATCO, Brookfield, CN Rail, TC Energy, así como con el dirigente del Business Council of Canada, entre otros.

Igualmente, encabezará una reunión de diversas empresas mexicanas con fondos de inversión, incluyendo el Ontario Teachers Pension Plan (uno de los más grandes del mundo) e instituciones financieras de este país, en busca de oportunidades de financiamiento y colaboración.

“Se trata de la visita de trabajo inédita que tiene como objetivo ampliar nuestro flujo de inversión y de comercio con Canadá”, explicó el secretario Ebrard.

“Con Canadá tenemos un comercio ya de por sí y un flujo de inversión importante. Con la misión, queremos acelerar en el escenario y sobre todo abrir mercado para muchas empresas mexicanas, particularmente pequeñas y medianas”, expuso Ebrard.

Paralelamente a los trabajos de la misión, el secretario Marcelo Ebrard sostendrá reuniones de trabajo con su homólogo canadiense, el ministro de Comercio, Dominic LeBlanc.

Las conversaciones tendrán como objetivo avanzar en el proceso hacia próxima revisión del T-MEC.

Acompañan al Secretario durante su gira, los subsecretarios de Industria y Comercio, Ximena Escobedo, y de Comercio Exterior, Luis Rosendo Gutiérrez, así como el Embajador de México en Canadá, Carlos Joaquín González, y los cónsules Iván Sierra y Víctor Treviño en Toronto y Montreal, respectivamente.