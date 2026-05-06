Aseguran 63 bultos con cocaína y rescatan a 11 náufragos

Ciudad de México.- A través de la realización de tres operaciones marítimas en aguas del Océano Pacífico, elementos pertenecientes a la Secretaría de Marina (SEMAR), aseguraron un total de 63 bultos con cocaína, además de rescatar a 11 personas náufragas y pusieron a disposición de la autoridad a tres personas extranjeras localizadas como polizontes en un buque porta contenedores.

Con estas acciones, en la presente administración suman más de 65.5 toneladas de droga aseguradas en la mar, resultado de las operaciones de vigilancia marítima, aérea y terrestre para debilitar las capacidades operativas y financieras de grupos delictivos y mantener el Estado de derecho en aguas nacionales.

En el desarrollo de estos operativos, destaca el primero a 334 kilómetros del suroeste de Guerrero, se aseguraron 22 bultos de esta droga. Además, fueron rescatadas 11 personas náufragas, quienes recibieron atención médica y fueron entregadas a las autoridades migratorias competentes.

En el segundo evento, durante la inspección de un buque porta contenedores en Manzanillo, en Colima, se aseguraron siete bultos con presunta cocaína y se detuvieron a tres personas extranjeras que viajaban como polizones.

Finalmente, frente a las costas de Acapulco, Guerrero, el personal naval recuperó 34 bultos más de carga ilícita, que fueron trasladados a Huatulco para su puesta a disposición.

“Con estas acciones, sumamos más de 65.5 toneladas de droga aseguradas en el mar durante la presente administración”, destacó la SEMAR.