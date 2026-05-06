Isabel Ayuso no representa complicaciones en la relación México-España

Ciudad de México.- Durante la Mañanera del Pueblo encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se dio a conocer por medio de la Directora del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, Mónica Fernández Balboa, que 13 mil 400 Mujeres Productoras serán beneficiadas con la liberación de sus garantías crediticias, permitiéndoles vivir libres de presiones impuestas, a veces por terceros, con dignidad y autonomía.

“Con esta acción se promueve justicia y equidad financiera y también se fortalece la autonomía económica de las mujeres y la contribución al cierre de brechas para lograr la igualdad sustantiva y promover su participación activa en el campo, buscando autonomía económica, reactivación productiva, segunda oportunidad formal, alivio, dignidad y esperanza”, enfatizó.

“Volver a Crecer” apoyará la regularización de sus obligaciones financieras a pequeños productores, brindándoles una nueva oportunidad para recuperar su capacidad productiva y abrir paso a una etapa de mayor estabilidad y desarrollo para ellos, sus familias y sus comunidades.

Esquemas de Liberación Total del Adeudo: 29 mil 299 Pequeños Productores con un crédito menor a 28 mil 068 UDIS* equivalentes a $247 mil 966.3

Esquema de Descuento al 30%: 17 mil 268 Pequeños Productores con crédito igual o mayor a 28 mil 068 UDIS* (equivalente a $247 mil 966.3) y menor a 10 millones de pesos. Este programa beneficiará a 46 mil 567.

Por otra parte, la Subsecretaria de Hacienda y Crédito Público, María del Carmen Bonilla Rodríguez, explicó que la implementación del programa es viable, no contempla ampliaciones presupuestales y aprovecha las reservas previamente constituidas.

Asimismo, la presidenta Claudia Sheinbaum adelantó que el proyecto de autos eléctricos económicos sigue en pie y en las próximas semanas se presentará el prototipo de la marca, el cual fue de su agrado.

Además, también habló de forma positiva del avance de la súper computadora Coatlicue.

No obstante, la Presidenta explicó que cualquier persona es libre de visitar el país, pero cuestionó a los políticos mexicanos que respaldan las ideas de la alcaldesa de Madrid, pues considera extraño que compartan sus ideas considerando sus críticas a los programas sociales y la reivindicación de personajes como Hernán Cortés en la historia de México; Sin embargo, aclaró que la visita de Isabel Díaz Ayuso no representa complicaciones en la relación México-España, y lo redujo a un encuentro de la derecha internacional.