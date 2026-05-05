México logra oro y bronce históricos en Copa del Mundo de Boccia Montreal 2026

Redacción

Redacción 5 mayo, 2026

5 mayo, 2026 Deportes

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Ciudad de México.- La selección nacional regresó a México con una cosecha histórica, luego de su participación en la Copa del Mundo de Boccia Montreal 2026, que se realizó en Canadá del 27 de abril al 3 de mayo, certamen en el que sumó una presea de oro, por cuenta del equipo BC1/BC2 y una de bronce, con Karina Martínez Sandoval en individual femenil BC2.

México se coronó por primera vez en la historia de las Copas del Mundo, en la modalidad de equipos BC1/BC2, gracias a las actuaciones de la bajacaliforniana Karina Martínez Sandoval de la clase BC2, el jalisciense Eduardo Sánchez Reyes de BC1 y el sonorense Rogelio Alexis González Quiroz de BC2, quienes vencieron al representativo de Corea del Sur, los actuales campeones mundiales, en un reñido duelo que culminó 5-5 y se resolvió en set de desempate, en donde México salió victorioso por 2-0.

La tripleta mexicana presentó una nueva alineación, conformada por los campeones de los Juegos Parapanamericanos Santiago 2023, Karina Martínez y Eduardo Sánchez y, por primera vez, el bicampeón de los Juegos Parapanamericanos Juveniles Bogotá 2023, Alexis González, quien se unió al equipo para este certamen internacional.

“Haber ganado el primer oro en equipo de boccia representa más que una medalla: es el reflejo de años de esfuerzo, disciplina, trabajo en equipo y amor por este deporte. Este logro es de todo un equipo de trabajo y de las personas que creyeron en nosotros y de cada persona que forma parte de este proceso”, destacó a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), la entrenadora Aracely Garza, quien estuvo a cargo del equipo, junto con los profesores Guillermo Álvarez y Carlos González.

En su camino al sitio de honor en el podio, el equipo de México derrotó en semifinales a la tercia de Brasil, actuales campeones de los Juegos Parapanamericanos.

Con este campeonato, México sumó puntos de ranking en la lista de la World Boccia, rumbo a su evento fundamental del año: el Campeonato Mundial de Boccia Seúl 2026, que se llevará a cabo del 24 de agosto al 4 de septiembre, en Corea del Sur.