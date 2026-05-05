Aclara la FMF polémica en el América ante Pumas y descarta alineación indebida

Toluca, Méx.- La Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) resolvió la controversia generada en el partido de ida entre América y Pumas, al confirmar que el conjunto azulcrema no incurrió en alineación indebida durante el compromiso de cuartos de final del Clausura 2026.

La acción que desató el debate se presentó al minuto 62, cuando el América realizó una modificación que generó confusión. En primera instancia, se había indicado la salida de Miguel Vázquez para permitir el ingreso de Thiago Espinosa; sin embargo, al mismo tiempo, el defensor Sebastián Cáceres era atendido por el cuerpo médico tras un fuerte golpe en el rostro que lo obligaba a abandonar el terreno de juego.

Ante este escenario, la Comisión detalló que se trató de un ajuste de último momento en el cambio originalmente reportado, autorizándose finalmente el ingreso del jugador número 22 en sustitución del número 4. El organismo explicó que lo ocurrido fue una “omisión en el proceso de sustituciones”, sin que esto representara una falta reglamentaria grave.

En ese sentido, la Disciplinaria enfatizó que la alineación indebida únicamente se configura cuando participan futbolistas no registrados, suspendidos o cuando se incumplen las condiciones establecidas en el reglamento, situaciones que no se presentaron en este caso.

A pesar de ello, el América sí fue sancionado económicamente por no respetar los momentos permitidos para realizar sustituciones. Aunque no se dio a conocer el monto exacto, la normativa vigente contempla multas superiores a las 3 mil UMAs, lo que equivale a más de 350 mil pesos.

En el ámbito deportivo, el cuadro de Coapa también enfrenta complicaciones por lesiones. Sebastián Cáceres sufrió una conmoción y fractura del arco cigomático, por lo que su participación en el duelo de vuelta luce poco probable. Además, Cristian Borja se sumó a la lista de bajas tras presentar una lesión en la rodilla derecha.

El partido definitivo se disputará este domingo en el Estadio Olímpico Universitario, donde ambos equipos buscarán el pase a semifinales en un duelo que promete intensidad de principio a fin.