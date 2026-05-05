El Toluca se juega la temporada ante LAFC en el Infierno

Toluca, Méx.- Los Diablos Rojos del Toluca enfrentarán este miércoles uno de los compromisos más importantes de su temporada cuando reciban al LAFC en el Estadio “Nemesio Díez”, dentro de las semifinales de vuelta de la Liga de Campeones de la CONCACAF. El encuentro se disputará a las 19:30 horas y el conjunto escarlata llega obligado a remontar tras caer 2-1 en el duelo de ida celebrado en territorio estadounidense.

El panorama para el equipo dirigido por Antonio “Turco” Mohamed es claro: necesitan ganar para mantenerse con vida en el torneo internacional. Un triunfo por 1-0 o por diferencia de dos goles les daría el boleto a la gran final; sin embargo, recibir dos o más anotaciones complicaría aún más la eliminatoria, pues el Toluca estaría obligado a imponerse por una diferencia mayor.

Previo al encuentro, el estratega argentino reconoció la importancia del partido y aseguró que el equipo buscará manejar de la mejor manera cada momento del compromiso, pensando incluso en un duelo de larga duración.

“Con lo mejor que tengamos y los cambios pensando en que puede ser un partido largo, tratar de tener una pieza para otro momento del partido. Hemos sido muy claros con los objetivos que nos trazamos en el año. A raíz de las lesiones no hemos podido mantener esa intensidad en la liga como lo hemos hecho acá. Las lesiones, expulsiones y rotaciones nos han mermado mucho, pero llegamos con todo, con equipo completo y buscaremos hacer un buen partido”, comentó Mohamed.

El técnico escarlata también habló sobre la posibilidad de contar con Alexis Vega y Jesús Gallardo, quienes actualmente están de vacaciones de cara a la concentración con la Selección Mexicana rumbo al Mundial. Fiel a su estilo relajado, Mohamed respondió entre risas:

“Si vienen mañana al partido, a vernos o a jugar. Si vienen a vernos los metemos a la cancha a jugar, capaz que juegan”.

Por su parte, Jesús Angulo aseguró que el plantel es consciente de lo mucho que está en juego y afirmó que el equipo saldrá decidido a buscar la remontada.

“Prácticamente nos estamos jugando la temporada. Es un partido para estar en una nueva final y nos gusta competir en estas instancias. Sabemos que tenemos que salir a imponer condiciones y alcanzar el resultado. Estamos motivados y tenemos mucha confianza en el equipo”, señaló el defensor.

Finalmente, Angulo destacó el respaldo de la afición escarlata, la cual espera convertir nuevamente al “Nemesio Díez” en una auténtica fortaleza para empujar al Toluca hacia otra final internacional.