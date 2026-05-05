Lanza EdoMéx la campaña “Di No al Coyotaje” contra cobros ilegales en trámites

Toluca, Méx.– Con el compromiso de fortalecer una administración honesta, cercana y eficiente, el Gobierno del Estado de México impulsa la campaña ¡Di No al Coyotaje!, mediante la cual hace un llamado a la ciudadanía a no dejarse sorprender por prácticas ilegales que afectan la confianza en las instituciones y dañan el patrimonio de las personas.

Dicha campaña se impulsa con el fin de combatir el coyotaje —entendido como la oferta o solicitud de dinero, favores o cualquier tipo de beneficio para “agilizar”, “facilitar” o “asegurar” la resolución de trámites, práctica que vulnera los principios de legalidad, transparencia y rendición de cuentas—y se advierte a la ciudadanía que ninguna persona servidora pública puede solicitar pagos, dádivas o favores a cambio de gestionar o agilizar trámites.

En este sentido, la Oficialía Mayor, en coordinación con la Secretaría de la Contraloría y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), reitera que ninguna persona servidora pública está autorizada para pedir pagos o “cooperaciones” por la atención, orientación o gestión de servicios.

Asimismo, subraya que los procedimientos administrativos se realizan exclusivamente a través de canales oficiales, por lo que ningún resultado puede ser alterado mediante pagos o intermediarios.

Para garantizar una atención digna, eficiente y transparente, el Gobierno del Estado de México impulsa mecanismos de información accesible, capacitación permanente al personal y supervisión constante de los procesos administrativos, con el objetivo de erradicar prácticas indebidas.

En ese sentido, se exhorta a la población a denunciar cualquier intento de cobro indebido o irregularidad, a través de los canales oficiales de atención ciudadana y de los órganos internos de control, para contribuir así al fortalecimiento de instituciones íntegras y confiables.

Las denuncias pueden realizarse vía telefónica al 800 702 87 70 de la FGJEM; y, para reportar malas prácticas de personas servidoras públicas, al 722 167 9409, extensiones 20086, 20100, 20101 y 20136, de la Secretaría de la Contraloría.

El Gobierno del Estado de México refrenda su compromiso de trabajar con responsabilidad, honestidad y vocación de servicio, al colocar en el centro el bienestar de las y los mexiquenses. ¡Di No al Coyotaje!