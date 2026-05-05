EE.UU. endurece estrategia antidrogas con México

Washington, Estados Unidos.- La Estrategia Nacional Antidrogas 2026 de Estados Unidos plantea un endurecimiento en su política de combate al narcotráfico y establece que la cooperación con México dependerá de resultados verificables en materia de seguridad, detenciones, extradiciones y desmantelamiento de redes criminales.

De acuerdo con el planteamiento de la estrategia, el gobierno estadounidense busca incrementar la presión sobre las estructuras del crimen organizado transnacional mediante metas operativas específicas, sanciones económicas y una redefinición de ciertos cárteles como organizaciones terroristas.

El documento propone una cooperación bilateral condicionada a avances concretos, entre ellos el aumento de detenciones de integrantes de organizaciones criminales, la aceleración de extradiciones hacia Estados Unidos y el fortalecimiento de operativos para desmantelar laboratorios de drogas sintéticas, así como la incautación de precursores químicos utilizados en su fabricación.

Entre los objetivos cuantificables para el periodo 2026, se contempla el decomiso de más de 887 mil libras de droga y la desarticulación de más de 3 mil organizaciones criminales. Estas metas formarían parte de una estrategia más amplia orientada a reducir el tráfico de fentanilo y otras sustancias ilícitas hacia territorio estadounidense.

Asimismo, el plan considera la posibilidad de clasificar a determinados cárteles como organizaciones terroristas, lo que abriría la puerta a mayores herramientas legales, financieras y de seguridad para su persecución, incluyendo sanciones económicas más severas y restricciones internacionales.

La iniciativa también implica un cambio en el tono de la relación bilateral en materia de seguridad, al establecer un enfoque de mayor exigencia hacia México y una evaluación basada en resultados, lo que podría redefinir los mecanismos de cooperación entre ambos países en el combate al narcotráfico.