Inicia pago de Pensiones Bienestar mayo-junio para 32 millones de beneficiarios

Ciudad de México.- La secretaria de Bienestar, Leticia Ramírez Amaya, informó que, del 4 al 27 de mayo, se realiza el pago a derechohabientes y beneficiarios de las Pensiones y Programas de Bienestar correspondiente al bimestre mayo- junio.

Añadió que a la fecha 32 millones de derechohabientes y beneficiarios reciben una Pensión o Programa de Bienestar que otorga el Gobierno de México.

Ramírez Amaya precisó que el pago se realiza de manera directa y sin intermediarios a través de la Tarjeta Bienestar a adultos mayores, mujeres, personas con discapacidad, madres trabajadoras, sembradoras y sembradores, con una inversión social de 104 mil 768 millones de pesos.

Así, también, se construye la soberanía, favoreciendo el bienestar de la población”, puntualizó, al precisar que a partir del día de pago se puede disponer de los recursos.

Leticia Ramírez agregó que la fecha de pago se puede consultar en la página oficial de la Secretaría de Bienestar: gob.mx/bienestar.

Para brindar mejor atención, el depósito bancario se realiza de acuerdo con la letra del primer apellido de las y los derechohabientes y beneficiarios, bajo el siguiente calendario: letras A el lunes 4 de mayo; B el martes 5 de mayo; C el miércoles 6 de mayo; C jueves 7 de mayo; D, E, F el viernes 8 de mayo; G el lunes 11 y martes 12 de mayo; H, I, J, K el miércoles 13 de mayo; L el jueves 14 de mayo; M el viernes 15 y lunes 18 de mayo; N, Ñ, O el martes 19 de mayo; P, Q el miércoles 20 de mayo; R el jueves 21 y viernes 22 de mayo; S el lunes 25 de mayo; T, U, V el martes 26 de mayo; W, X, Y, Z el miércoles 27 de mayo.

Asimismo, precisó que el jueves 7 de mayo se realiza el pago del jornal a las y los sembradores del Programa Sembrando Vida.

La ubicación de sucursales del Banco del Bienestar puede consultarse en: ubicatubancodelbienestar.bienestar.gob.mx