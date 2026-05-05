Diseño de interiores gana terreno y se consolida como opción profesional

Toluca, Méx.- El diseño de interiores se posiciona como una opción profesional en crecimiento, impulsada por nuevas formas de habitar los espacios, el auge del trabajo remoto y una generación interesada en emprender desde la creatividad.

La transformación es evidente, la vivienda dejó de ser únicamente un lugar de descanso para convertirse en oficina, aula, espacio de convivencia y, en muchos casos, centro de productividad. Este cambio ha detonado una mayor conciencia sobre la funcionalidad, la estética y el bienestar emocional que pueden ofrecer los entornos diseñados de manera estratégica.

En entrevista para EL VALLE, Rebeca Ojeda Rodríguez, Subdirectora Académica de Carreras Modalidad Online de la Universidad Espíritu Santo (UEES), explicó que el crecimiento de esta profesión responde directamente a la evolución en los estilos de vida.

“Hoy los espacios ya no son solamente para habitar; también se trabaja, se estudia y se busca bienestar integral. La pandemia redefinió el concepto de hogar, obligándonos a pensar en entornos funcionales, estéticos y emocionalmente saludables”, señaló.

Detalló que este nuevo panorama ha incrementado la demanda de profesionales capaces de diseñar ambientes que no solo sean visualmente atractivos, sino que también impacten de manera positiva en la experiencia de quienes los utilizan.

Refirió que sectores como el inmobiliario, comercial, turístico y corporativo han comenzado a integrar el diseño de interiores como un elemento estratégico para generar valor. Además, el auge de las redes sociales ha contribuido a democratizar el acceso al diseño, mostrando que puede ser también una fuente viable de ingresos.

Millennials y miembros de la Generación Z lideran este interés, atraídos por la posibilidad de desarrollar proyectos propios o integrarse a industrias creativas en expansión, ya que el campo laboral del diseño de interiores es amplio y diverso.

Los egresados pueden desempeñarse en estudios especializados, constructoras, despachos de arquitectura o sectores como retail, hospitality y turismo; también existe un amplio margen para el emprendimiento, desde asesorías independientes hasta la creación de marcas propias.

A esto se suma la incorporación de tecnologías digitales que permiten desarrollar propuestas innovadoras mediante modelado, simulación de espacios y gestión de proyectos. Estas herramientas han elevado el perfil profesional del diseñador, integrándolo a procesos multidisciplinarios que requieren creatividad, liderazgo y visión estratégica.

En este contexto, informó que la Universidad Espíritu Santo de Ecuador impulsa su Licenciatura en Diseño de Interiores, un programa 100% en línea que busca responder a las nuevas necesidades educativas y del mercado laboral.

La propuesta académica se centra en la formación integral del estudiante, combinando teoría y práctica a través de proyectos reales, con el acompañamiento constante de docentes especializados. El modelo permite a los alumnos estudiar desde cualquier lugar, a su propio ritmo, eliminando barreras geográficas y adaptándose a distintos estilos de vida.

“La flexibilidad es clave. Nuestros estudiantes pueden acceder a contenidos, tutorías en vivo o grabadas, y formar parte de una comunidad internacional que enriquece su aprendizaje”, destacó Ojeda Rodríguez.

Informó que, actualmente, la institución cuenta con más de 12 mil estudiantes en distintos países, lo que favorece el intercambio de experiencias y la comprensión de contextos globales. Además, el programa incorpora el uso de software especializado, fortaleciendo habilidades técnicas esenciales para el desarrollo profesional.

Indicó que la licenciatura no solo busca formar diseñadores, sino profesionales con sensibilidad creativa, conciencia ecológica y capacidad para desarrollar proyectos que impacten positivamente en distintos entornos, ya sean residenciales, comerciales, culturales o corporativos.

En un mercado que ya supera los 800 millones de dólares y con proyecciones de crecimiento sostenido, el diseño de interiores se perfila como una carrera con alto potencial, donde más allá de la estética, se trata de una disciplina que transforma espacios en experiencias, integrando bienestar, funcionalidad y creatividad.

Para quienes buscan una formación actual, flexible y con proyección internacional, esta licenciatura representa una alternativa sólida en un entorno donde el diseño ya no es un lujo, sino una necesidad.

Las personas interesadas pueden consultar la oferta académica, planes de estudio y convocatorias de la Universidad Espíritu Santo a través de las redes sociales oficiales en Instagram: @uees_ec, así como en la página web: www.uees.edu.ec, donde también se detallan programas de licenciatura, maestrías y oportunidades de becas disponibles.