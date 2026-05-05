En Toluca se garantiza el servicio de recolección de residuos sólidos

Toluca, Méx.- Luego de la quema de un camión de recolección de basura de Toluca en la comunidad de San Miguel Mimiapan del municipio de Xonacatlán, el gobierno municipal de Toluca informó que el servicio de recolección y disposición de residuos sólidos en la ciudad está garantizado para toda la población.

Y que sobre el incidente ocurrido con una unidad de la Dirección General de Servicios Públicos en el municipio de Xonacatlán, la autoridad local aseguró que la operatividad de las rutas no se verá afectada, manteniendo la eficiencia en la disposición de los desechos en favor de las y los habitantes de la capital.

Y en relación con los daños sufridos por el vehículo oficial, se confirmó que la empresa aseguradora se hará responsable de los costos derivados del siniestro.

Y que la administración municipal destacó que se realizará la investigación correspondiente para esclarecer los hechos.

De igual manera precisó que mantiene una comunicación directa y permanente con las autoridades competentes para deslindar responsabilidades conforme a derecho.

Finalmente, el Gobierno municipal de Toluca reiteró su compromiso con el diálogo y la legalidad, privilegiando siempre la seguridad de los servidores públicos y el bienestar ciudadano.