Avanza saneamiento en el Lago de Pátzcuaro: CONAGUA

Pátzcuaro, Méx.- El Lago de Pátzcuaro, considerado uno de los ecosistemas más emblemáticos de Michoacán, continúa bajo un proceso de recuperación ambiental impulsado por autoridades federales y estatales, aunque especialistas y datos oficiales señalan que su situación sigue siendo crítica y que la restauración total aún está lejos de concretarse.

En redes sociales y mensajes institucionales se ha difundido que el lago “vuelve a respirar”; sin embargo, la realidad es más compleja ya que existen avances en saneamiento, pero el cuerpo de agua aún enfrenta problemas estructurales de contaminación, sequía y pérdida de superficie.

El Gobierno de México, a través de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), mantiene un programa de infraestructura ambiental en la cuenca del lago con una inversión aproximada de 147 millones de pesos, enfocado en modernización de plantas de tratamiento de aguas residuales, mejoramiento del sistema de saneamiento, la reducción de descargas contaminantes al lago

Estas acciones buscan disminuir la contaminación y mejorar la calidad del agua en el sistema lacustre.

De manera paralela, el gobierno de Michoacán ha implementado un plan integral que incluye el desazolve de canales, rehabilitación de manantiales y monitoreo de extracciones ilegales de agua.

De acuerdo con reportes oficiales, algunas zonas del lago han registrado una recuperación parcial de superficie de agua, estimada en cientos de hectáreas en los últimos años, aunque de forma irregular y dependiente de las condiciones climáticas.