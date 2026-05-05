EdoMéx impulsa trasplantes y donaciones con la estrategia “Ola Verde”

Toluca, Méx.- En lo que va de este 2026, el Gobierno del Estado de México ha realizado el traslado de ocho órganos, una donación de tejidos y dos muestras de histocompatibilidad a través de la estrategia “Ola Verde”, para beneficiar a mexiquenses que esperan una segunda oportunidad de vida.

Este esfuerzo involucra al Servicio de Urgencias del Estado de México (SUEM) y a diversas dependencias estatales para garantizar que los protocolos de trasplante se lleven a cabo de manera eficaz.

Durante la Décimo Tercera Sesión Ordinaria del Consejo Estatal de Trasplantes del Estado de México (CETEM), Celina Castañeda de la Lanza, Secretaria de Salud estatal, destacó la importancia de consolidar los programas de donación de órganos y tejidos en beneficio de la población.

Además, informó que, en el primer trimestre del 2026, el sector salud público y privado de la entidad han realizado siete trasplantes de córnea, nueve de riñón y uno de hígado de personas que han perdido la vida; así como 12 donaciones multiorgánicas con las que se obtuvieron 22 riñones, ocho hígados y tres corazones. En tanto, de donadores vivos se han procurado 20 riñones.

Con la finalidad de fomentar la donación de órganos y tejidos, la Secretaría de Salud realiza actividades como los concursos de Canto y Dibujo Infantil; así como el programa Municipio Amigo de la Donación.

Además de informar a la sociedad de las acciones que se realizan a través de la estrategia “Ola Verde”, el Registro Estatal de Enfermedades Crónicas Trasplantables (REECTRA), así como los Códigos Vida y Tejiendo Vidas.