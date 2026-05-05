Madres de familia que enfrentan cáncer, son apoyadas por el diputado Valdeña

Toluca, Méx.- En el marco del Día de las Madres, María del Rocío y María Juana no piensan en celebraciones ni regalos, su prioridad es continuar con vida tras enfrentar la enfermedad del cáncer.

Ambas son madres de familia y enfrentan una de las batallas más difíciles: el cáncer. Una enfermedad que no solo impactó su salud, sino también su estabilidad emocional y económica, transformando su día a día en una lucha constante por mantenerse de pie.

María del Rocío ha pasado por 18 sesiones de quimioterapia, tratamientos agresivos y momentos de incertidumbre. Aunque recibe atención en el Hospital General de México, los gastos médicos han sido un reto adicional. Para poder acceder a una cirugía, debía reunir más de 19 mil pesos para material quirúrgico.

Relata que el apoyo económico del diputado Luis Edmundo Valdeña, lo que le permitió continuar con su tratamiento. “Llegó sin conocernos y nos ayudó cuando más lo necesitábamos”, expresa.

Mientras María Juana vivió una situación similar, la falta de recursos la llevó a considerar abandonar su tratamiento, ante la incertidumbre sobre el futuro de sus hijos. Sin embargo, con apoyo económico también del diputado Morenista Edmundo Valdeña logró retomar sus quimioterapias y completar 18 sesiones.

Por lo que hoy, su panorama es distinto: el tumor se ha reducido y ya cuenta con una cirugía programada para el próximo 28 de mayo, lo que representa una nueva oportunidad de vida.

Ambas coinciden en que el cáncer les arrebató tranquilidad, fuerza física y estabilidad económica, pero no su determinación como madres y el apoyo del diputado Luis Edmundo Valdeña y su principal motivación ha sido permanecer al lado de sus hijos.

Por lo que mientras muchas familias se preparan para celebrar, las dos mujeres valientes, le encuentran sentido en lo esencial: seguir viviendo, y el diputado Valdeña Bastidas, además de legislar ha apoyado a estas madres en el marco del Día de las Madres.