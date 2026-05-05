La seguridad vial es justicia social: Brugada

Ciudad de México.- El Gobierno de la Ciudad de México presentó una actualización al Reglamento de Tránsito para regular los vehículos de baja velocidad, principalmente aquellos vinculados a la micromovilidad como scooters eléctricos, bicicletas eléctricas y otros dispositivos de transporte personal.

Esta medida se suma a las reformas realizadas a la Ley de Movilidad en años anteriores y tiene como objetivo central fortalecer la seguridad vial, reducir accidentes y ordenar la circulación en la vía pública.

Asimismo, el acuerdo con la administración capitalina, la regulación busca establecer reglas más claras para el uso de estos vehículos, cuyo crecimiento en los últimos años ha sido significativo en distintas zonas de la ciudad.

Por su parte, el ajuste normativo pretende dar mayor certeza tanto a usuarios como a autoridades, en un contexto donde el uso de estos dispositivos ha generado nuevos retos de convivencia vial.

La regulación contempla tres ejes principales, reducir riesgos de accidentes entre peatones, ciclistas y automovilistas, ordenar el uso de vehículos de baja velocidad en el espacio público, una mejorar en la movilidad urbana mediante reglas más claras y homogéneas.

Los vehículos de baja velocidad han ganado presencia en la capital, especialmente en corredores turísticos, zonas comerciales y colonias céntricas, lo que ha generado nuevos conflictos de movilidad.

Entre los problemas identificados por autoridades se encuentran la circulación en banquetas, invasión de espacios peatonales y accidentes derivados del uso indebido en vías no permitidas.

La regulación se integra al esquema actual de movilidad impulsado por el Gobierno capitalino, en el que estos vehículos ya se consideran parte de la micromovilidad urbana, con reglas generales que incluyen su uso preferente en ciclovías y respeto a los límites de velocidad establecidos.

Con esta actualización al Reglamento de Tránsito, se busca precisar y reforzar dichas disposiciones para mejorar su aplicación.

La administración capitalina señaló que estas acciones forman parte de una estrategia más amplia para construir un sistema de movilidad “más ordenado, eficiente y seguro”, en el que convivan peatones, ciclistas, automovilistas y usuarios de nuevas tecnologías de transporte.

La regulación de vehículos de baja velocidad representa un ajuste clave en la política de movilidad de la capital, en respuesta al crecimiento de la micromovilidad y a la necesidad de reducir riesgos en el espacio público. Las autoridades señalaron que el objetivo es consolidar reglas claras que permitan una convivencia más segura en las calles de la Ciudad de México.