Millonario acuerdo por palcos marca la antesala del Mundial en el Azteca

Toluca, Méx.- A 38 días del inicio de la Copa del Mundo, el Estadio Azteca vuelve a ser protagonista, pero no precisamente por lo que ocurrirá en la cancha. Grupo Ollamani, propietario del inmueble, deberá desembolsar cerca de mil millones de pesos para cumplir con la FIFA y garantizar el acceso de los dueños de palcos y plateas durante el torneo.

El monto, equivalente a 62.4 millones de dólares, cubre aproximadamente 15 mil lugares que cuentan con derechos adquiridos desde la década de los sesenta, cuando estos espacios fueron vendidos como propiedad privada con beneficios exclusivos por 99 años. Entre ellos, el acceso a todos los eventos realizados en el recinto, incluidos partidos mundialistas.

La controversia resurgió durante la planeación del tercer Mundial en el Azteca, luego de que la FIFA solicitara el control total del estadio desde 30 días antes del arranque del certamen y hasta una semana después de su conclusión. Esta medida chocó directamente con los derechos de los propietarios, lo que derivó en una disputa legal que se extendió por más de un año.

Tras perder el litigio, Grupo Ollamani firmó un acuerdo ante la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), en el que se estableció que los palcohabientes podrán ingresar sin costo a los cinco encuentros que albergará el estadio, incluida la ceremonia inaugural.

Además de este gasto, la empresa ha impulsado un proceso de modernización del inmueble, respaldado por un acuerdo comercial con Banorte por 2,100 millones de pesos, el cual contempla también aspectos de patrocinio y proyección internacional.

En paralelo, la expectativa por el Mundial continúa en ascenso. La alta demanda de boletos ha generado un mercado de reventa con precios que alcanzan hasta 1.37 millones de pesos para el partido inaugural.

De esta manera, el Estadio Azteca se alista para hacer historia una vez más, aunque en esta ocasión, el juego más costoso se disputa fuera del terreno de juego.