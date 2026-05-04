SEMAR afirma que se mantienen Fuerzas Armadas en Sinaloa

Culiacán, Méx. – El almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles afirmó que el Estado mexicano mantendrá presencia permanente en Sinaloa como parte de una estrategia integral de seguridad, en medio de la crisis política derivada de la licencia del gobernador Rubén Rocha Moya.

Durante la conferencia del Gabinete de Seguridad en Culiacán, el titular de la Secretaría de Marina fue enfático al asegurar que las Fuerzas Armadas no abandonarán la entidad y que continuarán las acciones para recuperar la paz.

“El Estado mexicano no se va a retirar. Las Fuerzas Armadas permanecerán en el estado para apoyar en la recuperación de la paz”, sostuvo.

Como parte del reforzamiento, el almirante detalló que la Marina mantiene un despliegue superior a mil 600 elementos y más de 160 vehículos, en coordinación con el Ejército, la Guardia Nacional y autoridades locales.

Morales Ángeles explicó que la estrategia de seguridad se basa en cuatro operaciones principales: “Sable”, enfocada en tareas de vigilancia; “Chipahua”, dirigida a la captura de objetivos prioritarios; la Fuerza de Tarea “Alacrán”, dedicada al desmantelamiento de laboratorios clandestinos; y “Baluarte”, centrada en la seguridad urbana, especialmente en zonas turísticas como Mazatlán, con apoyo de inteligencia y tecnología como drones.

En cuanto a resultados, el secretario informó que se ha logrado la detención de más de mil generadores de violencia, además del aseguramiento de grandes cantidades de droga, incluyendo más de una tonelada de fentanilo. También destacó el decomiso de armas, vehículos y la destrucción de decenas de laboratorios clandestinos

El funcionario subrayó que la estrategia federal combina inteligencia, presencia territorial y acciones directas contra las estructuras del crimen organizado, con el objetivo de reducir la violencia y debilitar las capacidades operativas y financieras de los grupos delictivos.

La visita del Gabinete de Seguridad se da en un contexto de alta tensión política y social en Sinaloa, donde el Gobierno federal busca enviar un mensaje de control y continuidad en las acciones para garantizar la seguridad en la entidad.