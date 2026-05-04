Aseguran más de una tonelada de presunta droga oculta en cajas de huevo

Ciudad de México.- Cuatro personas fueron detenidas en la capital del país luego de que autoridades federales y capitalinas aseguraran un cargamento de aproximadamente 1.2 toneladas de marihuana que era transportado oculto en cajas de huevo dentro de un tractocamión.

De acuerdo con información oficial, el aseguramiento ocurrió en la alcaldía Álvaro Obregón, donde elementos de seguridad detectaron un tráiler sin placas ni engomado, lo que derivó en una inspección preventiva

Durante la revisión, con apoyo de binomios caninos, los agentes localizaron decenas de cajas de huevo que en realidad ocultaban paquetes con droga.

En total, las autoridades contabilizaron alrededor de 80 cajas de huevo, en cuyo interior se hallaba marihuana con un peso aproximado de 1,278 kilogramos, lo que representa uno de los aseguramientos recientes más relevantes en la capital.

En el operativo participaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) CDMX, la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR).

Los cuatro detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, donde se determinará su situación jurídica y se dará seguimiento a las investigaciones para establecer la red de distribución detrás del cargamento.

Las autoridades señalaron que el decomiso representa un golpe significativo a la logística de transporte de droga en la capital, debido al método de ocultamiento utilizado y la cantidad asegurada.

El caso permanece bajo investigación para determinar el origen y destino del cargamento, así como la posible participación de más personas en la operación.