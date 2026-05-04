PROFECO vigila precios de combustibles y de la canasta básica

Ciudad de México. – Durante la conferencia mañanera encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), Iván Escalante, refirió que el pasado 28 de abril se hizo el recordatorio del acuerdo con el sector gasolinero para lograr reducir el precio del diésel.

Por lo anterior, en esta semana se espera llegue a 27 pesos mexicanos el litro de este combustible, y para lograrlo se han implementado varias acciones, como la reducción de comisiones en pagos con tarjeta de débito, crédito y valeras.

Asimismo, como resultado del trabajo entre el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum y del sector gasolinero, el 76.47% de las estaciones de servicio venden el litro de diésel en menos de 28.28 pesos.

Y se anunció que continuarán con el monitoreando el cumplimiento de las gasolineras para informar a las personas consumidoras.

En cuanto al seguimiento a la Estrategia Nacional para Promover la Estabilización del Precio de la Gasolina detectamos que, durante la última semana de abril, el litro de combustible regular más barato estuvo en 23.42 pesos y el más caro en 25.35 pesos.

Comparen entre estaciones de servicio, desde cualquier dispositivo, en nuestro mapa virtual disponible en la página oficial: alertas.gob.mx/estaciones/.

Además, presentaron el monitoreo que realizamos a la canasta básica del Paquete Contra la Inflación y la Carestía (Pacic). Esta semana encontramos la más barata en 789 pesos y la más cara en 953.50, un precio que sobrepasa la meta de 910 pesos, y que al comparar entre establecimientos pueden ahorrar hasta 164.50 pesos.

Finalmente, se puntualizó que, el monitoreo realizado a la canasta básica del Paquete Contra la Inflación y la Carestía (Pacic). Esta semana encontramos la más barata en 789 pesos y la más cara en 953.50, un precio que sobrepasa la meta de 910 pesos, y que al comparar entre establecimientos pueden ahorrar hasta 164.50 pesos.