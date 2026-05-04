Se consolida programa de “Huellas de la Transformación” en Naucalpan: Montoya

Naucalpan, Méx.- El alcalde Isaac Montoya Márquez, entregó la “Huella de la Transformación” número 71 en la colonia Santa Lilia, con lo que consolida el avance de este programa que busca transformar e impactar de manera integral las comunidades del municipio con trabajos coordinados de todas las áreas.

Ante las y los vecinos reunidos, así como autoridades auxiliares comentó, que en gobiernos anteriores era una constante echar al olvido al 70 por ciento de las comunidades y sólo atender a algunos fraccionamientos o zonas muy específicas, pero que ahora se busca impactar en todas las colonias con mejoras para todas y todos.

“Para no cometer el mismo error, hacemos algo innovador, e ideamos el programa Huellas de la Transformación, que consiste en coordinar todas las áreas para llevar mejoras a las comunidades”, dijo.

Destacó que: “nosotros sabemos a qué venimos, porque tenemos claro de dónde venimos. Y en este entendido y en esta convicción y sabiendo que es vocación de servicio lo que hoy llevamos a cabo en Naucalpan”.

Como parte de estas acciones en beneficio de la comunidad de Santa Lilia, trabajadores de servicios públicos realizaron la instalación de 37 luminarias, bacheo, poda de árboles, pinta de balizamiento y guarnición, limpieza general y la recolección de más de 8 toneladas de residuos, impactando directamente en la calidad de vida de las y los habitantes.

Montoya Márquez destacó que el programa Huellas de la Transformación representa una nueva forma de gobernar, enfocada en atender a las colonias que históricamente habían sido relegadas. “Esta colonia la hemos caminado desde hace muchos años; hoy es una dicha poder concretar acciones que mejoran la calidad de vida de mis vecinas y vecinos”.

Resaltó que este esfuerzo se complementa con obras de gran impacto en el municipio, en coordinación con el Gobierno Federal y el Gobierno del Estado de México, como la reconstrucción del Periférico Norte, la repavimentación del Boulevard Luis Donaldo Colosio y la rehabilitación de la avenida Minas Palacio. Entre otras acciones relevantes, destacó como la reconstrucción del Puente del INE en San Rafael Chamapa, garantizando mayor seguridad para peatones y automovilistas.

Por último, vecinas y vecinos de Santa Lilia reconocieron el impacto del programa, señalando que por primera vez las autoridades realizan trabajos integrales en su comunidad, lo que fortalece la seguridad y mejora el entorno urbano.