10 mil 500 estudiantes y maestros, al Desfile Cívico Militar

Desde Puebla

En total, 10 mil 500 estudiantes y maestros de educación básica participarán en el Desfile Cívico Militar de este 5 de mayo.

En conferencia de prensa, el titular de la secretaría de Educación Pública (SEP), Manuel Viveros, aseguró que se brindará apoyo para los menores del interior del estado se trasladen a la capital.

Además, habrá diversos puntos de asistencia médica e hidratación y sanitarios para estudiantes.