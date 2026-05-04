PVEM suma más de 100 liderazgos en el Estado de México, afirma Pepe Couttolenc

Toluca, Méx.- Más de 100 liderazgos de distintas regiones del Estado de México se han sumado al Partido Verde Ecologista de México (PVEM) desde 2025, resultado de un proyecto con presencia permanente en territorio y trabajo constante, afirmó su dirigente estatal, José Alberto Couttolenc Buentello.

Aseguró que el crecimiento del PVEM no es casualidad, sino consecuencia de una forma distinta de hacer política basada en escuchar, resolver y cumplir.

“La gente ya no quiere políticos que prometen y desaparecen. Quiere respuestas reales, cercanía y compromiso. La confianza no se pide, se gana”, señaló.

“Pepe” Couttolenc destacó que uno de los principios que hoy distinguen al Verde es que “la Chamba Mata Grilla”, pues los resultados deben estar por encima de los discursos.}

“Todo se mide, todo cuenta. Saber cuántas gestiones se realizan, a cuántas personas se apoya y qué tanto se resuelve, es parte de nuestra forma de trabajo”, expresó.

Indicó que esta dinámica permitió fortalecer al PVEM en toda la entidad y atraer perfiles de distintos sectores, entre ellos la política, el servicio público, la iniciativa privada y la sociedad civil, con experiencia y resultados probados.

Señaló que más liderazgos seguirán incorporándose al ver en el Verde una opción con rumbo y cercanía con la ciudadanía.

Resaltó que el Partido Verde pasó de perder el registro en 2015 a consolidarse actualmente como la segunda fuerza política en el Estado de México.

Actualmente, el PVEM gobierna 19 municipios, cuenta con 9 diputados locales, 10 diputados federales y cientos de regidores que fortalecen la presencia del partido en los 125 municipios mexiquenses.

Finalmente, Couttolenc Buentello afirmó que el compromiso del Partido Verde es mantenerse cercano a la ciudadanía y responderle.

“La gente no necesita promesas, necesita respuestas. Aquí se chambea y cuando se chambea de verdad, la grilla sobra”, concluyó.