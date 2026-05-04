Delfina Gómez respalda a Ariadna Montiel como nueva presidenta de Morena

Ciudad de México.- En un ambiente de cohesión política dentro del movimiento de la Cuarta Transformación, la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, expresó su respaldo a la nueva dirigencia nacional de Morena, encabezada por Ariadna Montiel Reyes, a quien reconoció como una figura con trayectoria territorial y compromiso social.

Tras asistir a la toma de protesta de Ariadna Montiel como presidenta del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, la mandataria estatal utilizó sus redes sociales para enviar un mensaje de felicitación en el que destacó el perfil de la nueva dirigente, a quien describió como una “mujer de territorio” con sensibilidad para escuchar al pueblo y con resultados comprobados en su desempeño como secretaria de Bienestar.

En su mensaje, la mandataria mexiquense subrayó que el liderazgo de Montiel fortalecerá el crecimiento del movimiento político y la continuidad de los ideales que sustentan lo que denominó el “Segundo Piso de la Cuarta Transformación”, proyecto impulsado a nivel nacional por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

“Estoy segura que con su liderazgo, nuestro movimiento seguirá creciendo e impulsando los ideales del Segundo Piso de la Cuarta Transformación que hoy encabeza nuestra querida Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. ¡El mayor de los éxitos, compañera Ariadna, en esta encomienda!”, expresó.

Por su parte, Ariadna Montiel Reyes asumió la dirigencia nacional de Morena con un discurso centrado en la continuidad de los principios fundacionales del partido guinda, destacando la consigna de “no mentir, no robar y no traicionar al pueblo”, la cual ha sido eje discursivo del movimiento desde su origen.

Montiel enfatizó que su liderazgo estará enfocado en el trabajo territorial y en la defensa del proyecto de nación, además de refrendar su respaldo a la administración federal encabezada por Claudia Sheinbaum Pardo, a quien reconoció como garante de la soberanía nacional y continuidad del proyecto político iniciado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

El encuentro y los posicionamientos públicos reflejan la etapa de reconfiguración interna que vive Morena, en la que las principales liderazgos buscan consolidar la unidad del partido rumbo a los próximos retos políticos y de gobierno.