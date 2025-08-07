Este fin de semana se presenta la Gala “Elisa y Amigos” en Danzatlán 2025

Toluca, Méx.– Reuniendo a destacadas figuras de la escena nacional e internacional, el Centro Cultural Mexiquense Bicentenario (CCMB) de Texcoco será sede del cierre del Festival Internacional Danzatlán 2025, que celebra la expresión del cuerpo como vehículo de identidad, memoria y unión social.

El momento cumbre será el 9 de agosto a las 18:00 horas con la Gala “Elisa y Amigos”, prometiendo una noche inolvidable para los mexiquenses, llena de pasión y arte.

Con la participación de la texcocana y primera bailarina Elisa Carrillo Cabrera, orgullo del Estado de México y referente mundial de la danza, acompañada de talentosos bailarines de compañías de ballet de Filadelfia, Hungría y Berlín, los asistentes disfrutarán piezas clásicas como “Pas de deux del ballet Giselle”, “La muerte del cisne”, “Pas de deux del ballet Don Quijote”, “Pas de trois del ballet El Corsario”, entre otras.

Previo al magno evento, a las 13:30 horas, la Sala de Conciertos “Elisa Carrillo” abrirá las puertas para presenciar el ensayo de la Gala; de manera simultánea, en el Teatro al Aire Libre será impartida la clase magistral por el bailarín internacional Mikhail Kaniskin dirigida para estudiantes y profesionales de la danza previamente seleccionados mediante registro.

Finalmente, el domingo 10 de agosto a las 18:00 horas, el CCMB será sede del cierre de Danzatlán 2025, con la presentación de la compañía Barro Rojo Arte Escénico, bajo la dirección de Laura Rocha, reconocida por su fuerza creativa y compromiso con la danza contemporánea, con un montaje que será un homenaje a la libertad de movimiento, la reflexión social y la expresión artística sin fronteras.

En un mundo en constante cambio, la Secretaría de Cultura y Turismo del Estado de México impulsa Danzatlán 2025 para promover esta disciplina artística como un puente que conecta generaciones, inspira creatividad y fortalece el sentido de comunidad, confirmando que el arte no solo se contempla, sino que se siente y transforma vidas.