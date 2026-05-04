Magistrada del TDJ llama a fortalecer disciplina judicial con respeto al debido proceso

Toluca, Méx.- “Los principales desafíos para los nuevos tribunales de disciplina judicial deben centrarse en consolidar un modelo disciplinario que garantice investigaciones debidamente fundadas, motivadas y pleno respeto al debido proceso, que aseguren un equilibrio entre control disciplinario e independencia judicial” expresó la Magistrada Maricela Reyes Hernández, Presidenta del Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) en la Primera Reunión de Presidencias de estos tribunales.

Durante su ponencia “Responsabilidad administrativa en México: principios y retos del nuevo régimen disciplinario judicial”, Reyes Hernández recordó que este régimen está establecido en la Constitución Mexicana, la Ley General de Responsabilidades Administrativas y las disposiciones locales, las cuales adquieren especial relevancia. Subrayó que la determinación de responsabilidades debe realizarse sin afectar la independencia judicial, a partir del análisis de conductas que puedan constituir faltas administrativas.

Ante las Presidencias de Tribunales de Disciplina Judicial de 19 entidades del país cuyos TDJ derivan del proceso electoral de 2025, como Aguascalientes, Baja California, Sonora, Tabasco, Nayarit y Zacatecas, la Magistrada Presidenta presentó un panorama de las actividades realizadas hasta ahora, destacando la dimensión de la entidad: más de 17 millones de habitantes, 189 juzgados de primera instancia, 27 salas, 412 juezas y jueces, así como 57 magistradas y magistrados.

También resaltó el curso de capacitación del personal como base de su actuación; mencionó que las actividades se dividen por región: Texcoco corresponde al Magistrado Alejandro Gómez Sánchez; Toluca, al Magistrado Jesús Ángel Cadena Alcalá y la Magistrada Karla Ivonne Díaz Iniesta; Tlalnepantla a la Magistrada Nancy Flores Mendoza; mientras que de Ecatepec está a cargo de la propia Reyes Hernández

Asimismo, subrayó que el análisis disciplinario debe centrarse en la verificación del cumplimiento de los deberes funcionales y en la identificación de conductas que, conforme al marco normativo, puedan constituir infracciones a la administración de justicia. Esto requiere un ejercicio técnico que permita distinguir cuándo una actuación trasciende el ámbito del criterio jurisdiccional y se ubica en el terreno de la responsabilidad administrativa, evitando tanto la impunidad como la intervención incorrecta en la función judicial.

Al dar la bienvenida a la jornada, realizada en la sede de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), Celia Maya García, Magistrada Presidenta del Tribunal de Disciplina del Poder Judicial de la Federación, destacó la importancia del encuentro y lo definió como el punto de partida para construir una agenda común, sustantiva y con visión de futuro. El objetivo, explicó, es analizar los desafíos de la justicia y crear una red que fortalezca la disciplina judicial en el país, con vínculos institucionales sólidos para compartir información y homologar criterios.

“La prevención no solo busca sancionar, sino evitar conductas indebidas mediante formación y cultura ética” expresó el Magistrado Jesús Ángel Cadena Alcalá, integrante del TDJ del Estado de México en su ponencia “Prevención, Formación y Fortalecimiento Institucional: Estrategias de Prevención en la Función Judicial”, en la que precisó que es necesario integrar una figura de reparación integral del daño. También subrayó que, en la función judicial, se requiere un enfoque integral que combine formación, fortalecimiento institucional y cultura organizacional.

Cadena Alcalá destacó que la formación continua y la especialización son estrategias clave para prevenir faltas disciplinarias y mejorar la actuación judicial. Añadió que el fortalecimiento institucional y una cultura organizacional orientada a la transparencia son fundamentales para prevenir la corrupción y mantener la legitimidad.

Además, propuso homologar los criterios de los códigos de ética a nivel nacional, considerando el uso responsable de la Inteligencia Artificial.

Durante los trabajos participaron como moderadores las y los Magistrados integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial Federal Indira Isabel García Pérez, Bernardo Bátiz Vázquez y Rufino León Tovar.

Presentaron ponencias el Magistrado Diego Armando Guerrero García, integrante del Tribunal de Disciplina Judicial de la Ciudad de México; Irma Selene Soto Rodríguez, Magistrada Presidenta del Tribunal de Disciplina Judicial de Durango; Zelandia Borquez Estrada, Magistrada Presidenta del Tribunal de Disciplina Judicial de San Luis Potosí; y el Magistrado Francisco Javier Acosta Molina, Presidente del Tribunal de Disciplina Judicial de Chihuahua. Asimismo, asistió Germán García Montealegre, jefe de Oficina de la Secretaría General Ejecutiva de la ANUIES.