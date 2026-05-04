Operación Restitución asegura casi 2 mil inmuebles y recupera más de mil propiedades

Toluca, Méx.- A través de acciones en el marco de la Operación Restitución, elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), Secretaría de Marina (MARINA), Guardia Nacional (GN), Secretaría de Seguridad estatal (SSEM) y policías municipales han asegurado 1,949 inmuebles relacionados con delitos de despojo y contra la propiedad, de los cuales, 1,078 han sido devueltos a quienes han acreditado legítimamente su propiedad.

A un año de su primer despliegue operativo, la Operación “Restitución” se ha consolidado como una estrategia fundamental para fortalecer la certeza de la propiedad en el Estado de México.

En el periodo del 25 al 30 de abril de 2026, FISCALÍA EDOMÉX, MARINA, DEFENSA, Guardia Nacional, SSEM y Policías Municipales realizaron 9 cateos y 27 inspecciones en los municipios de Chalco, Chicoloapan, Coacalco, Ecatepec, Huehuetoca, Ixtapaluca, Jiquipilco, La Paz, Metepec, San Mateo Atenco, Tecámac, Tepetlaoxtoc, Tepetlixpa, Texcoco, Tlalmanalco, Toluca y Valle de Chalco.

Resultado de estas acciones operativas se aseguraron 36 inmuebles, de estos, 30 fueron casa habitación y 6 predios.

Operación “Restitución” forma parte de la “Estrategia para la Restitución de la Propiedad”, impulsada desde la Mesa de Paz del Estado de México, en la que participan la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), Secretaría de Marina (MARINA), Guardia Nacional (GN), Secretaría de Seguridad estatal (SSEM), Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) y policías municipales.

Hasta la fecha mil 078 inmuebles asegurados han sido devueltos a quienes han acreditado legítimamente su propiedad, principalmente personas en situación de vulnerabilidad como adultos mayores.

A través de la Operación “Restitución”, autoridades de los tres órdenes de gobierno han logrado la detención de 462 personas relacionadas con delitos de despojo y contra la propiedad, de las cuales, 404 han sido en flagrancia y 58 por órdenes de aprehensión, mismas que se encuentran en diversas etapas procesales ante una Autoridad Judicial.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México pone a disposición de la ciudadanía el correo electrónico [email protected], el número telefónico 800 7028770, o bien, la aplicación FGJEdomex, la cual está disponible de manera gratuita para los teléfonos inteligentes de los sistemas iOS y Android, para que denuncie cualquier hecho delictivo.